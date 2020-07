ന്യൂഡൽഹി: കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി യോഗം ഉടനെ ചേരുമെന്ന് സൂചന. കോൺഗ്രസ് ഇടക്കാല അധ്യക്ഷയായി സോണിയ ഗാന്ധി ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന വേളയിൽ കാലാവധി നീട്ടുന്നതിനായാണ് പ്രവർത്തന സമിതി ചേരുന്നത്. പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ ഇനിയും തിരഞ്ഞെടുക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പാർട്ടി ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് കാലാവധി നീട്ടുന്നത് ഒരു സാങ്കേതിക കാര്യം മാത്രമാണെന്ന് ഒരു കോൺഗ്രസ് ഭാരവാഹി വ്യക്തമാക്കി.



പ്രസിഡന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടി തീരുമാനം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്നും ഭാരവാഹി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ലോക്സഭ ഇലക്ഷൻ പരാജയത്തെ തുടർന്ന് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാഹുൽ ഗാന്ധി രാജിവെച്ചിരുന്നു. രാജി പിൻവലിക്കാൻ സമ്മർദ്ദങ്ങളുണ്ടായിട്ടും തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നതോടെ 2019 ഓഗസ്റ്റ് 10-ന് പാർട്ടിയുടെ ഇടക്കാല അധ്യക്ഷയായി സോണിയ ഗാന്ധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു.

