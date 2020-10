''ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തില്‍നിന്നുള്ള ഞാന്‍ ബി.ജെ.പിയില്‍ കംഫര്‍ട്ടബിള്‍ ആയിരിക്കുമോയെന്ന് ബി.ജെ.പിയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. കുറ്റമില്ലാത്ത ഒരു പാര്‍ട്ടിയുമില്ല. കുറ്റങ്ങളും തെറ്റുകളും ഇല്ലാതാക്കാനാണ് നമ്മള്‍ ശ്രമിക്കേണ്ടത്.'' കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്‍ ദേശീയ വക്താവും ചലച്ചിത്ര നടിയുമായ ഖുഷ്ബുവുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം.

ഒന്നാം ഭാഗം: 6 വര്‍ഷം ഞാന്‍ എന്നെത്തന്നെ പാര്‍ട്ടിക്ക്‌ നല്‍കി; ഇപ്പോള്‍ പറയുന്നു ഞാന്‍ നടി മാത്രമാണെന്ന്- ഖുഷ്ബു

രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുമായി കുറച്ചുകാലമായി നേരിട്ടു സംസാരിക്കാനായിട്ടില്ലെന്ന് താങ്കള്‍ പറയുകയുണ്ടായി. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ തലപ്പത്തുള്ളവരുമായി നേരിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്താനായിരുന്നെങ്കില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ ഈ നിലയിലേക്കെത്തുമായിരുന്നില്ല എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

രാഹുല്‍ജിയുമായി എനിക്ക് പലപ്പോഴും നേരിട്ടു സംസാരിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ഡല്‍ഹിയില്‍ പോകുമ്പോഴൊക്കെ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സമയം ചോദിച്ചാല്‍ അദ്ദേഹം അതിന് ഒരു മടിയും കാണിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി അദ്ദേഹം പൊതുവെ ഒന്നുള്‍വലിഞ്ഞതു പോലെയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഇതെന്റെ മാത്രം പരാതിയല്ല. പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ ഭൂരിഭാഗം പേരുടെയും അനുഭവം ഇതാണ്.

ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടിയെത്തുടര്‍ന്ന് രാഹുല്‍ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞത് വേദനപ്പിച്ചിരുന്നോ?

തീര്‍ച്ചയായും. ധാര്‍മ്മിക ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെങ്കിലും പാര്‍ട്ടിക്ക് അതൊരു വലിയ പ്രഹരമായിരുന്നു. പാര്‍ട്ടി പ്രതിസന്ധിയില്‍ നില്‍ക്കെ മുഖ്യനേതാവ് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞുപോയപ്പോള്‍ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. നടുക്കടലില്‍ കൊടുങ്കാറ്റില്‍ ആടിയുലയുന്ന കപ്പലിനെ കപ്പിത്താന്‍ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതു പേെോലയായിരുന്നു അത്. ഇവിടെയാണ് കലൈഞ്ജറെപ്പോലുള്ള നേതാക്കളുടെ മഹത്വം നമ്മളറിയേണ്ടത്. എത്രയോ തിരിച്ചടികള്‍ ഡി.എം.കെ. നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. വര്‍ഷങ്ങളോളം അധികാരത്തിനു പുറത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴൊന്നും കലൈഞ്ജര്‍ തളര്‍ന്നിട്ടില്ല. ഓരോ ദിവസവും പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരോട് അദ്ദേഹം ആശയവിനിമയം നടത്തുമായിരുന്നു. നമ്മള്‍ തിരിച്ചുവരുമെന്ന് ഒരോ ദിവസവും അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പകരുമായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകരും നേതാക്കളും കലൈഞ്ജറില്‍നിന്ന് ഒരു പാഠങ്ങള്‍ പഠിക്കാനുണ്ട്. നേതാവ് തന്നെ ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ പെരുമാറിയാല്‍ പിന്നെ അണികള്‍ എന്താണ് ചെയ്യുക?

കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായ ഈ മരവിപ്പും പാര്‍ട്ടി വിടുന്നതിനുള്ള താങ്കളുടെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലുെണ്ടന്നാണോ?

പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവും പറഞ്ഞ് ഒരു പാര്‍ട്ടിക്കും കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടാനാവില്ല. കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനമാണ് വേണ്ടത്. തമിഴ്നാട്ടില്‍ എത്രയോ കാലമായി കോണ്‍ഗ്രസ് ദ്രാവിഡ പാര്‍ട്ടികളുടെ ഔദാര്യത്തിലാണ് കഴിയുന്നത്. പാര്‍ട്ടിയെ എങ്ങിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന ഒരാലോചനയും നടക്കുന്നില്ല.

ആറു വര്‍ഷത്തെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?

ഇങ്ങനെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് പോകുന്നതെങ്കില്‍ 2024 മറന്നേക്കൂ. 2024-ല്‍ എന്തായാലും കോണ്‍ഗ്രസ് അധികാരത്തില്‍ വരാന്‍ പോകുന്നില്ല. ഞാന്‍ പറഞ്ഞുവരുന്നത് നിലവിലെ പ്രവര്‍ത്തനരീതി മാറ്റുന്നില്ലെങ്കില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എന്നുമെന്നും പ്രതിപക്ഷത്തായിരിക്കും.

ഇതുവരെ താങ്കള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന പാര്‍ട്ടികളുടെ നേരെ എതിര്‍വശത്ത് നില്‍ക്കുന്ന ഒരു പാര്‍ട്ടിയിലേക്കാണ് താങ്കളിപ്പോള്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. മതേതരത്വവും ബഹുസ്വരതയും നിരാകരിക്കുകയും ഭൂരിപക്ഷ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്നുവെന്ന് വിമര്‍ശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന പാര്‍ട്ടിയാണ് ബി.ജെ.പി. കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ താങ്കള്‍ക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന പുരോഗമനപരതയുടെ ഇടം ബി.ജെ.പിയിലുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഇത് കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഏതു പ്രത്യയശാസ്ത്രം സ്വീകരിക്കണം ഏതു മാര്‍ഗ്ഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണമെന്നതൊക്കെ ആളുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. ഇന്ത്യയെപ്പോലൊരു രാജ്യത്ത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും ഒരു നേതാവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍, ആ നേതാവിന് രാജ്യത്തെയും ജനങ്ങളെയും മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാന്‍ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അതിനെ തള്ളിക്കളയേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ഞാന്‍ കരുതുന്നത്. ബി.ജെ.പി. ഭൂരിപക്ഷ വാദമുയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്നുവെന്നാണ് വിമര്‍ശനം. അങ്ങിനെയാണെങ്കില്‍ കോണ്‍ഗ്രസുള്‍പ്പെടെയുള്ള മറ്റ് പാര്‍ട്ടികള്‍ ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി മാത്രം നിലകൊളളുന്ന പാര്‍ട്ടികളാണോ?

ഇതൊരുതരം ലളിതവത്കരണമല്ലേ? ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ബി.ജെ.പി. കൈയ്യൊഴിയുന്നതിനെ ഇങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാനാവുമോ? ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും ഈ രാജ്യത്തുള്ളവരാണ്. യു.പിയില്‍ 19 ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളാണ്. പക്ഷേ, തങ്ങള്‍ ഒരു മുസ്ലിം സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെപ്പോലും നിര്‍ത്തുന്നില്ലെന്നാണ് 2017-ല്‍ ബി.ജെ.പി. പറഞ്ഞത്. സി.എ.എ.(പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി) യെക്കുറിച്ചും എന്‍.ആര്‍.സി.(ദേശീയ പൗരത്വ രേഖ)യെക്കുറിച്ചും താങ്കള്‍ക്കെന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ബി.ജെ.പിയുടെ ഭരണത്തില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ തങ്ങള്‍ അന്യവത്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തിന് അനുഭവപ്പെടുന്നത്?

പ്രതിപക്ഷം ചെയ്യുന്നത് സര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടുവരുന്ന ഓരോ നിയമത്തെയും എതിര്‍ക്കുക എന്നതാണ്. കോണ്‍ഗ്രസിലായിരുന്നപ്പോള്‍ ഞാനും ഇത് നന്നായി ചെയ്തിരുന്നു. ബി.ജെ.പി. സര്‍ക്കാരിന്റെ നയങ്ങള്‍ക്കെതിരെയുള്ള വലിയൊരു ശബദമായിരുന്നു ഞാന്‍. എന്റെ കടമയും ഉത്തരവാദിത്തവുമാണ് ഞാന്‍ അപ്പോള്‍ നിറവേറ്റിയത്.

അപ്പോള്‍ സി.എ.എയും എന്‍.ആര്‍.സിയും ഇനിയങ്ങോട്ട് താങ്കള്‍ക്ക് പ്രശ്നമല്ല?

തെറ്റുകള്‍ക്കു പരിഹാരമുണ്ടെന്നാണ് ഞാന്‍ കരുതുന്നത്. ജനങ്ങളെ ഭൂരിപക്ഷമെന്നും ന്യൂനപക്ഷമെന്നും വേര്‍തിരിക്കുന്നത് നിര്‍ത്തേണ്ട സമയമായി എന്നാണെനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എല്ലാവരും ഈ രാജ്യത്തുള്ളവരാണ്. ബി.ജെ.പി. ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്കെതിരാണെങ്കില്‍ മുത്തലാക്കിനെതിരെയുള്ള നിയമം കൊണ്ടുവരില്ലായിരുന്നു.

മോദി എന്ന ആശയം ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്ക് വില്‍ക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നാണോ താങ്കള്‍ പറഞ്ഞുവരുന്നത്?

ഒരാശയം വില്‍ക്കുകയല്ല ഞാന്‍ ചെയ്യാന്‍ പോകുന്നത്. ഒരു രാജ്യത്തെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളെയും ഒന്നിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു നേതാവിനെയാണ് ഞാന്‍ പിന്താങ്ങുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നത്.

പക്ഷേ, രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ മോദിയെ കാണുന്നത് ഒരു വിഘടിത ശക്തിയായാണ്. ജനങ്ങളെ ചിദ്രിപ്പിക്കുന്ന ശക്തിയാണ് മോദി എന്നാണവര്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്?

എത്രയോ ന്യൂനപക്ഷവിഭാഗങ്ങള്‍ മോദിയെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ എല്ലാവരും മോദിക്കെതിരാണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ജനാധിപത്യത്തില്‍ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളും നിലപാടുകളുമുണ്ടാവും. അതാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശക്തിയും സൗന്ദര്യവും. ഒരു മുറിയില്‍ അഞ്ചു പേരുണ്ടെങ്കില്‍ അഞ്ചഭിപ്രായങ്ങളുമുണ്ടാവാം. ഞാന്‍ അതംഗീകരിക്കുന്നു.

താങ്കള്‍ ഇതംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, ബി.ജെ.പിയുടെ പൊതുനിലപാട് ഇതാണെന്നു പറയാനാവുമോ? വിയോജിപ്പിനുള്ള ഇടങ്ങള്‍ ബി.ജെ.പി. ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നത് നിഷേധിക്കാനാവുമോ? ബഹുസ്വരതയ്ക്കു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നുവെന്ന് പറയുന്ന താങ്കളെപ്പോലൊരാള്‍ക്ക് ബി.ജെ.പിയില്‍ അധിക നാള്‍ തുടരാനാവുമോ?

ഇതെക്കുറിച്ച് ബി.ജെ.പിയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഞാന്‍ ബി.ജെ.പിയില്‍ കംഫര്‍ട്ടബിള്‍ ആയിരിക്കുമോ എന്നത് അവരാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത്. ഭൂരിപക്ഷ വാദം പിന്തുടരുന്നുവെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു പാര്‍ട്ടിയിലേക്ക് വരുന്ന ന്യൂനപക്ഷക്കാര്‍ കംഫര്‍ട്ടബിള്‍ ആയിരിക്കും എന്ന് പാര്‍ട്ടിയാണ് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത്.

ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്ക് അവരുടേതായ ഇടം നല്‍കാന്‍ ബി.ജെ.പി. തയ്യാറാവുമെന്നും അത്തരമൊരു സമീപനത്തിന്റെ അനിവാര്യത ബിജെപിയെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താനാവുമെന്നും താങ്കള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണോ അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്?

അവരെ അങ്ങിനെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നില്ല. ഇത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രചരണമാണ്. ബി.ജെ.പി. ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്കെതിരാണെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നില്ല.

അങ്ങിനെയാണെങ്കില്‍ ഷഹിന്‍ബാഗ് സമരത്തെക്കുറിച്ച് താങ്കള്‍ എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്തിനായിരുന്നു അങ്ങിനെയൊരു സമരം?

ഞാന്‍ ഷഹിന്‍ബാഗില്‍ പോയിരുന്നു. ഞാന്‍ അവര്‍ക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. സമരത്തിന്റെ കാരണങ്ങള്‍ തീര്‍ച്ചയായും അന്വേഷിക്കേണ്ടതായുണ്ട്.

മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സമരക്കാരുമായി ഒരു ചര്‍ച്ചപോലും നടത്തിയില്ലെന്നത് താങ്കള്‍ മറക്കുകയാണോ?

ചര്‍ച്ച നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നില്ല. എന്‍.ആര്‍.സി. കൊണ്ട് ഇന്ത്യയില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരാള്‍ക്ക് നാടുവിട്ടു പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഷഹിന്‍ബാഗ് സമരം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു കൊല്ലത്തിലേറെയായില്ലേ? ഇതുവരെ ആരെയെങ്കിലും പുതിയ നിയമം പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

അസമിലാണ് എന്‍.ആര്‍.സി. നടപ്പാക്കിയത്. അവിടെ 19 ലക്ഷം പേരാണ് പൗരത്വം ന്ഷ്ടപ്പെട്ട് നീതിക്കായി അലയുന്നത്. എന്നിട്ടും ആരെയെങ്കിലും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നാണ് താങ്കള്‍ ചോദിക്കുന്നത്?

പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരുമ്പോള്‍ അതില്‍ പ്രശന്ങ്ങളുണ്ടാവും. അസമില്‍ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് എന്‍.ആര്‍.സി. നിര്‍ത്തിവെച്ചത്. അസമില്‍ എന്‍.ആര്‍.സ.ി കൂടുതലും ബാധിച്ചത് ഹിന്ദുക്കളെയാണന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഏതു നിയമത്തിലും പ്രശനങ്ങളുണ്ടാവും. അവ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്.

പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ എല്ലാ അര്‍ത്ഥത്തിലും അനാഥരാക്കപ്പെടുകയാണെന്നാണര്‍ത്ഥം. നിങ്ങള്‍ അഭയാര്‍ത്ഥികളാവുകയാണ്. 19 ലക്ഷം പേര്‍ ഇനിയിപ്പോള്‍ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാതെ നട്ടം തിരിയുകയാണ്?

താങ്കള്‍ പറയുന്നതിനോട് ഞാന്‍ യോജിക്കുന്നു, പൂര്‍ണ്ണമായി യോജിക്കുന്നു. ഞാന്‍ പറയുന്നത് ഇതല്ല ഇതിന്റെ അവാസാനമെന്നാണ്. കുറ്റമില്ലാത്ത ഒരു പാര്‍ട്ടിയുമില്ല. കുറ്റങ്ങളും തെറ്റുകളും ഇല്ലാതാക്കാനാണ് നമ്മള്‍ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. എതിര്‍ക്കുന്നതിനുവേണ്ടി എതിര്‍ക്കുകയല്ല പ്രതിപക്ഷം ചെയ്യേണ്ടത്. നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിന് നമുക്കൊന്നിച്ച് ഒരു വഴി കണ്ടെത്താം എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം പറയേണ്ടത്. പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം നിര്‍ദ്ദേശിക്കണം.

ഇന്നിപ്പോള്‍ രാജ്യം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് തീര്‍ച്ചയായും പരിഹാരമുണ്ടാവുമെന്നാണ് താങ്കള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്?

അതെ. അസമിലൊഴാകെ മറ്റൊരിടത്തും എന്‍ആര്‍സി നടപ്പിലാക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുല്‍വാമ സംഭവിച്ചപ്പോള്‍ രാജ്യം മുഴുവന്‍ സര്‍ക്കാരിനൊപ്പം നിന്നു. അതൊരു വലിയ വിജയമായിരുന്നു. പക്ഷേ, അപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷം സര്‍ക്കാരിനെ വിമര്‍ശിക്കുകയായിരുന്നു.

പ്രതിപക്ഷം പ്രസക്തമായ ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ട് പുല്‍വാമ സംഭവിച്ചു എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം ചോദിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ഇന്റലിജന്‍സ് സംവിധാനം പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം ചോദിച്ചത്. ഇതിനൊന്നും ഇതുവരെ മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ല?

ശരിയാണ്. ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായി. പക്ഷേ, പ്രതിപക്ഷം ഒരു കാര്യം മറക്കരുത്. അവരും ഭരണത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ബി.ജെ.പി. അധികാരത്തിലിരുന്നിട്ടുള്ളതിനേക്കാള്‍ എത്രയോ കൂടുതല്‍ കാലം പ്രതിപക്ഷം അധികാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. 55 കൊല്ലത്തോളം കോണ്‍ഗ്രസിന് നേതൃത്വമുള്ള സര്‍ക്കാരാണ് ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നത്. അന്നൊന്നും ഈ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? പ്രശ്നങ്ങള്‍ എന്നുമുണ്ട് . അവയെ എങ്ങിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുവന്നെതാണ് പ്രധാനം.

ബി.ജെ.പിയുടെ ഭാഷ താങ്കള്‍ വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്വായത്തമാക്കിയതുപോലെ തോന്നുന്നു. തമിഴ്നാട്ടില്‍ ബി.ജെ.പിയുടെ ഭാവി എങ്ങിനെ കാണുന്നു? ഇന്ത്യയില്‍ ബി.ജെ.പി. ഏറ്റവും ദുര്‍ബ്ബലമായ സംസ്ഥനമല്ലേ തമിഴ്നാട്?

ഇതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. തമിഴ്നാട്ടില്‍ ബി.ജെ.പി. ദുര്‍ബ്ബലമാണെന്ന് വെറുതെ പറയുകയാണ്.

തമിഴകത്ത് ബി.ജെ.പി. ശക്തമാണെന്നാണോ താങ്കള്‍ പറഞ്ഞുവരുന്നത്?

അടുത്ത കൊല്ലം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. അതുവരെ കാത്തിരിക്കൂ.

അടുത്ത കൊല്ലത്തെ കാര്യമല്ല ചോദിച്ചത്. ഇപ്പോള്‍ എങ്ങിനെയുണ്ടെന്നാണ്?

ഞാന്‍ പാര്‍ട്ടിയിലേക്ക് വന്നിട്ടേയുള്ളു. എനിക്ക് കുറച്ചു സമയം വേണം.

താങ്കള്‍ കഴിഞ്ഞ പത്തു വര്‍ഷമായി തമിഴക രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും ബി.ജെ.പിയുടെ ശക്തിയും ദൗര്‍ബല്ല്യവും താങ്കള്‍ക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് തമിഴകത്തെ ബിജെപിയുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചത്?

ഞാന്‍ ബി.ജെ.പിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങുന്നതേയുള്ളു. താങ്കളെപ്പോലുള്ളവരാണ് കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ എന്നെ സഹായിക്കേണ്ടത്. തീര്‍ച്ചയായും ബി.ജെ.പി. തമിഴകത്ത് വളര്‍ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടിത്തട്ടില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പാര്‍ട്ടിയാണിത്. തമിഴകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ബി.ജെ.പിക്ക് സുശക്തമായ കേഡര്‍ സംവിധാനമുണ്ട്. വരും ദിനങ്ങളില്‍ ബി.ജെ.പിയുടെ വലിയ വളര്‍ച്ച താങ്കള്‍ക്ക് കാണാനാവും.

നിരസിക്കാനാവാത്ത ഓഫറാണ് തങ്കള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ബി.ജെ.പി. വെച്ചതെന്നാണ് പൊതുവെ കേള്‍ക്കുന്നത്?

ഓ.. അങ്ങിനെയാണോ? എങ്കില്‍ അതു പറയുന്നവര്‍ ആ ഓഫര്‍ എന്തായിരുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയാല്‍ ഉപകാരമാവും. എനിക്കും അതറിയാന്‍ താല്‍പര്യമുണ്ട്.

ബി.ജെ.പിയില്‍നിന്നും ഒരോഫറുമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണോ?

ഇല്ല. ഇതെന്താ കച്ചവടമാണോ? ഒരു പാര്‍ട്ടി വിട്ട് വേറൊരു പാര്‍ട്ടിയില്‍ ചേരുന്നതിനെ ഇങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത്?

കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ചില്‍ തന്നെ കോണ്‍ഗ്രസ് വിടാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് താങ്കള്‍ ഒരു പത്രത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞത്. അന്നേ ബി.ജെ.പിയില്‍ ചേരാന്‍ താങ്കള്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നോ?

ഇല്ല. ബി.ജെ.പിയുടെ തമിഴ്നാട് ഘടകം പ്രസിഡന്റ് മുരുകന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നേരത്തെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു ക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഞാന്‍ അതിനോട് താല്‍പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബര്‍ അഞ്ചിന് കോണ്‍ഗ്രസ് ചെന്നൈയില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ പരിപാടിയില്‍ ഞാന്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അതും കഴിഞ്ഞാണ് ബി.ജെ.പിയില്‍ ചേരുന്ന കാര്യത്തില്‍ അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തത്.

എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെയില്‍നിന്നു ക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നോ?

ഇല്ല. ഒരിക്കല്‍ പോലും എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെയിലേക്ക് പോകാന്‍ ഞാന്‍ അലോചിച്ചിട്ടില്ല. അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും അങ്ങിനെ ഒരു നീക്കമുണ്ടായിട്ടില്ല.

ജയലളിതയുമായി താങ്കള്‍ക്ക് വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നോ?

ഉണ്ടായിരുന്നു. ജയ ടി.വിയില്‍ ഒമ്പത് കൊല്ലത്തോളം ഞാന്‍ ഒരു പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. എനിക്കവരോട് വലിയ ബഹുമാനവും സ്നേഹവുമായിരുന്നു. ഒരു വനിതാ നേതാവെന്ന നിലയില്‍ ഗംഭീരമായ പ്രവര്‍ത്തനമാണ് അവര്‍ കാഴ്ചവെച്ചത്. ഞാന്‍ ഡി.എം.കെയില്‍ ചേര്‍ന്നതിനു ശേഷം അവരെ കാണുകയോ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്റെ പരിപാടി ജയ ടി.വി. നിര്‍ത്തുകയും ചെയ്തു.

പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ ഉടനെ തന്നെ നേരിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ?

തീര്‍ച്ചയായും. സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ, ഉടനെ തന്നെ കാണാനാവുമെന്നാണ് ബി.ജെ.പി. നേതൃത്വം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.

Content High;ights: Congress will sit in opposition forever, says Khushboo