ന്യൂഡല്‍ഹി: കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ സുരക്ഷിതരായി സ്വന്തം നാടുകളിലെത്തിക്കാന്‍ ഉത്തര്‍ പ്രദേശില്‍ 1000 ബസ്സുകള്‍ വാടകയ്‌ക്കെടുത്ത് ഓടിക്കാനൊരുങ്ങി കോണ്‍ഗ്രസ്. ഇതിനുള്ള അനുമതി തേടി കോണ്‍ഗ്രസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വദ്ര യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന് കത്തയച്ചു. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ വാഹനാപകടങ്ങളില്‍ മരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണിത്.

1000 ബസ്സുകളുടെയും ചെലവ് വഹിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന് അയച്ച കത്തില്‍ പ്രയങ്ക വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഖാസിപൂരില്‍നിന്നും നോയ്ഡ അതിര്‍ത്തിയില്‍ നിന്നും 500 ബസ്സുകള്‍ വീതം ഓടിക്കാനാണ് നീക്കം. ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികള്‍ സ്വന്തം വീടുകളിലെത്തിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും അവര്‍ക്കാവശ്യമായ യാത്രാസംവിധാനങ്ങള്‍ അധികൃതര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്താത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇടപെടുന്നത്.

ഉത്തര്‍ പ്രദേശിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടായ റോഡ് അപകടങ്ങളില്‍ 65 കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്കാണ് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണത്തെക്കാള്‍ അധികമാണിത്. രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരെ ഈ ദുരിതകാലത്ത് കയ്യൊഴിയുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്തില്‍ പ്രിയങ്ക വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ ഔറയ്യ ജില്ലയില്‍ ശനിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ രണ്ട് ട്രക്കുകള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് 24 കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ മരിച്ചിരുന്നു. 15 തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകം ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ ഉന്നാവിലും മധ്യപ്രദേശിലെ സാഗര്‍ ജില്ലയിലും ഉണ്ടായ വാഹനാപകടങ്ങളിലും കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് തൊഴിലാളികളെ സഹായിക്കാനുള്ള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ നീക്കം.

