ഭോപാല്‍: മധ്യപ്രദേശില്‍ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയെ അനുകൂലിച്ച് രാജിവെച്ച എംഎല്‍എമാരെ അയോഗ്യരാക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്. ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് മധ്യപ്രദേശ് സ്പീക്കര്‍ എന്‍.പി. പ്രജാപതിക്ക് കോണ്‍ഗ്രസ് കത്ത് നല്‍കി.

കമല്‍നാഥ് മന്ത്രിസഭയിലെ ആറ് മന്ത്രിമാരുള്‍പ്പെടെ 22 എംഎല്‍എമാരാണ്‌ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയെ അനുകൂലിച്ച് രാജി വെച്ചത്. ഇവരില്‍ നാല് മന്ത്രിമാര്‍ക്കെതിരെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മഹേന്ദ്ര സിങ് ശിശോദിയ, ഇമാരതി ദേവി, തുള്‍സി ശീലാവത്, പ്രഭുറാം ചൗധരി, ഗോവിന്ദ് സിങ് രജപുത്, പ്രദുമന്‍ സിങ് തോമര്‍ തുടങ്ങിയ മന്ത്രിമാരെയാണ് ഭരണഘടനയുടെ പത്താം ഷെഡ്യൂളില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 191(2) ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ പ്രകാരം അയോഗ്യരാക്കണമെന്ന്‌ കോണ്‍ഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഒരു നിയമസഭാംഗമോ ലെജിസ്ലേറ്റീസ് കൗണ്‍സില്‍ അംഗമോ ആയ ഒരാള്‍ പാര്‍ട്ടി അംഗത്വം ഉപേക്ഷിക്കുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ പാര്‍ട്ടി വിപ്പ് ലംഘിക്കുകയോ ചെയ്താല്‍ അയാളെ അയോഗ്യനാക്കാമെന്നാണ് പത്താം ഷെഡ്യളില്‍ പറയുന്നത്. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ്‌ ഡി.പി. ധനോപിയ ആണ് സ്പീക്കര്‍ക്ക് ഈ വകുപ്പുകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കത്ത് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

ആറുപേരെയും അയോഗ്യരാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആറ് അപേക്ഷകളാണ് സ്പീക്കറിന് മുന്നില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആറുപേരും കോണ്‍ഗ്രസ് ചിഹ്നത്തില്‍ മത്സരിച്ച ജയിച്ചവരാണ്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോളവര്‍ ബിജെപിക്കൊപ്പം നില്‍ക്കുന്നു. അതിനാല്‍ അവരെ അയോഗ്യരാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യമെന്ന് ധനോപിയ പറഞ്ഞു.

നാലുപേരുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് മധ്യപ്രദേശില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാര്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നത്. മന്ത്രിമാരുടേതുള്‍പ്പെടെ 22 എംഎല്‍എമാരുടെ രാജി സ്പീക്കര്‍ അംഗീകരിച്ചാല്‍ നിയമസഭയിലെ കേവല ഭൂരിപക്ഷം 104 ആയി കുറയും. 107 എംഎല്‍എമാരുള്ള ബിജെപിക്ക് സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കാന്‍ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും.

രാജിവെച്ച എംഎല്‍എമാര്‍ ഇ-മെയില്‍ ആയാണ് തങ്ങളുടെ രാജിക്കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ അവര്‍ നേരിട്ടുവന്ന് രാജി സമര്‍പ്പിച്ചാല്‍ മാത്രമേ അത് പരിഗണിക്കാന്‍ സാധിക്കൂവെന്ന് സ്പീക്കര്‍ എന്‍.പി.പ്രജാപതി വ്യക്തമാക്കി.

