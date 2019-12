ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉള്ളി അടക്കമുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെയും പെട്രോള്‍, മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ തുടങ്ങിയവയുടെയും നിരക്ക് വലിയതോതില്‍ ഉയര്‍ന്ന് ജനങ്ങള്‍ വലിയ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലേയ്ക്ക് നീങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരെ പരിഹാസവുമായി9 കോണ്‍ഗ്രസ്. വിവാഹസമ്മാനമായി എന്ത് നല്‍കും എന്ന് സംശയിച്ചിരിക്കുന്നവര്‍ക്കായി അമൂല്യവസ്തുക്കളുടെ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്.

10 കിലോ ഉള്ളി, അഞ്ച് കിലോ വെളുത്തുള്ളി, 10 ലിറ്റര്‍ പെട്രോള്‍, ഒരു മാസത്തേയ്ക്കുള്ള മൊബൈല്‍ കോളിങ്, ഡാറ്റ പാക്ക്, ഒരു എല്‍പിജി സിലിണ്ടര്‍ എന്നിവയാണ് സമ്മാനമായി നല്‍കാന്‍ പറ്റിയ വസ്തുക്കളുടെ പട്ടികയില്‍ ഉള്ളത്. പുതിയ ഇന്ത്യയിലെ വിലപ്പെട്ട സമ്മാനങ്ങള്‍ എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് ഇത്.

വിവാഹ സമ്മാനമായി നല്‍കാന്‍ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ കല്യാണങ്ങള്‍ക്ക് സമ്മാനം നല്‍കുന്ന കാര്യത്തില്‍ ആശങ്കകള്‍ വേണ്ട എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ഇത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

രാജ്യത്ത് പലയിടത്തും ഉള്ളിവില 100 രൂപയിലും അധികമായി കുതിച്ചുയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. പച്ചക്കറികള്‍ക്കും ദിനംപ്രതി വില ഉയരുകയാണ്. പെട്രോള്‍ വിലയാണെങ്കില്‍ ഈ വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോള്‍. ഇതിനിടയിലാണ് എയര്‍ടെല്‍, വോഡഫോണ്‍, ജിയോ തുടങ്ങിയ സ്വകാര്യ മൊബൈല്‍ സേവനദാതാക്കളൊക്കെ വന്‍തോതില്‍ നിരക്ക് വര്‍ധിപ്പിച്ചത്.

Finding the perfect gift can be a daunting task but worry not, this wedding season we've got you covered. #MehengaiMaarGayi pic.twitter.com/OdguvYuhmm