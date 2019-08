ന്യൂഡല്‍ഹി: കശ്മീരില്‍ സ്ഥിതിഗതികള്‍ സാധാരണനിലയിലാണെങ്കില്‍ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷ സംഘത്തെ തിരിച്ചയച്ചതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്. രാഹുല്‍ഗാന്ധിയെയും മറ്റു പ്രതിപക്ഷ കക്ഷി നേതാക്കളെയും ശ്രീനഗറില്‍നിന്ന് മടക്കി അയച്ചതിന് പിന്നാലെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലൂടെയായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രതികരണം.

സര്‍ക്കാര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത് പോലെ കശ്മീരില്‍ സ്ഥിതിഗതികള്‍ സാധാരണ നിലയിലാണെങ്കില്‍ എന്തുകൊണ്ടാണ് രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷ സംഘത്തെ ശ്രീനഗര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍നിന്ന് തിരിച്ചയച്ചത്. എന്താണ് മോദി സര്‍ക്കാര്‍ മറച്ചുവെയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് ചോദിച്ചു.

If the situation in Jammu & Kashmir is "normal" as the govt claims, why has the delegation of Opposition leaders led by Shri @RahulGandhi been sent back from Srinagar airport?



What is the Modi govt trying to hide? #RahulGandhiWithJnK