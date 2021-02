ന്യൂഡല്‍ഹി: സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ ബിജെപിയെ പ്രതിരോധിക്കാനും പാര്‍ട്ടിയുടെ ആശയങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കാനുമായി സൈബര്‍ പോരാളികള്‍ക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ആരംഭിച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ഓണ്‍ലൈന്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ ട്രോളുകളുമായി പോരാടുന്നതിന് തന്റെ പാര്‍ട്ടിയുടെ 'ആര്‍മി ഓഫ് ട്രൂത്തി'ല്‍ ചേരാന്‍ രാജ്യത്തെ യുവാക്കളെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ക്ഷണിച്ചു.

ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് രാഹുലിന്റെ ആഹ്വാനം. ഇത്തരത്തില്‍ അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം പേരെ സൈബര്‍ പോരാളികളായി കോണ്‍ഗ്രസ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. 'ഈ രാജ്യത്തിനെതിരായ ആക്രമണത്തിന്റെ നട്ടെല്ല് ഒരു ട്രോള്‍ സൈന്യമാണ്, വിദ്വേഷം, പക എന്നിവ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ക്ക് അതിനുള്ള പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്' കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയ വഒരു വീഡിയോ സന്ദേശത്തില്‍ രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു. ലിബറല്‍ മൂല്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അനുകമ്പ, സമാധാനം, ഐക്യം, വാത്സല്യം എന്നിവയുടെ ആശയങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും തങ്ങള്‍ക്ക് യോദ്ധാക്കള്‍ ആവശ്യമാണെന്നും രാഹുല്‍ സന്ദേശത്തില്‍ അറിയിച്ചു.

സത്യത്തിനും അനുകമ്പയ്ക്കും ഐക്യത്തിനും വേണ്ടി പോരാടുന്നതിന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഹിംസ ആയുധമാക്കിയ യോദ്ധാക്കള്‍ ആവശ്യമാണ്. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സാമൂഹിക മാധ്യമ കൂട്ടായ്മയില്‍ പങ്കുചേരാന്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് രാഹുല്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. ഇന്ത്യക്ക് നിങ്ങളെ ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.

കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഐടി സെല്ലില്‍ ചേരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഹെല്‍പ്പ്‌ലൈന്‍ നമ്പറും സാമൂഹിക മാധ്യമ പേജുകളും രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ ട്വീറ്റില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കര്‍ഷക സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമീപകാലത്ത് നടന്ന ട്വിറ്റര്‍ പ്രചരണങ്ങളും മറ്റും ആഗോള ശ്രദ്ധപിടിച്ചുപറ്റിയ സാഹചര്യത്തില്‍ കൂടിയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ഐടി സെല്‍ വിപുലപ്പെടുത്താനൊരുങ്ങുന്നത്.

India needs non violent warriors to fight for truth, compassion & harmony. You are central to defending the idea of India.



Come, #JoinCongressSocialMedia in this fight.



India needs you! pic.twitter.com/DhBsHMKU22