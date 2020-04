ന്യൂഡല്‍ഹി : ടെലിവിഷന്‍ ചാനല്‍ ചര്‍ച്ചകളിലേക്ക് കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവിനെ അയക്കില്ലെന്ന തീരുമാനത്തില്‍ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് ദോശീയ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം. കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെയും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള്‍ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളുടെയും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ഡൗണിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നയം മാറ്റാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

പത്തുമാസത്തോളമായി ദേശീയ ചാനല്‍ ചര്‍ച്ചകളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പങ്കെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവതാരകര്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെയും ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിയുടെയും പക്ഷംപിടിച്ചുസംസാരിക്കുന്നു എന്നാരോപിച്ചാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ചാനല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ ബഹിഷ്‌കരിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മെയ് 30നാണ് ചാനലുകളിലേക്ക് ഇനിമുതല്‍ വക്താക്കളെ അയക്കില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേറ്റ തിരിച്ചടിയെ തുടര്‍ന്ന് രാഹുല്‍ഗാന്ധി പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ നേതൃത്വ പ്രതിസന്ധിയാണ് കോണ്‍ഗ്രസിനെ ഇത്തരമൊരു നീക്കത്തിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് അന്നത് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ തങ്ങളോടുളള പെരുമാറ്റത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് മാധ്യമങ്ങളില്‍ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുന്നതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ആവര്‍ത്തിച്ചു.

എന്നാല്‍ കോവിഡ് 19 വ്യാപനം തങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തെ പുനഃപരിശോധിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ നിര്‍ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനായി നവീന സാങ്കേതിക വിദ്യയെ കൂട്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്.

ഈ ആഴ്ചമുതല്‍ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങ് മുഖാന്തിരം നിത്യവും കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് പത്രസമ്മേളനം നടത്തുന്നുണ്ട്. പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധിയും വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങ് വഴി കോണ്‍ഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയിരുന്നു.

Content Highlighst:Congress to rescind its decision of not sending its spokespersons on TV debates