ന്യൂഡല്‍ഹി: പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വിവാഹപ്രായം 21 വയസ്സാക്കുന്നതിനെ അനുകൂലിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന പ്രാഥമിക നിഗമനത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്. വിഷയത്തില്‍ പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ ചര്‍ച്ച നടത്താനും ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ തീരുമാനം. സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വനിത ശാക്തീകരണം ബില്ലിലൂടെ ഉണ്ടാകില്ലെന്നതാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ വിമര്‍ശനം.

സര്‍ക്കാര്‍ പറയുന്ന ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നും നേടാന്‍ ബിൽ പര്യാപ്തമല്ല എന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് വിലയിരുത്തുന്നത്. നിലവില്‍ ജനാധിപത്യ മഹിള അസോസിയേഷനും മുസ്ലീം ലീഗുമെല്ലാം സ്വീകരിച്ച നിലപാടിനോട് ചേര്‍ന്നുപോകുന്ന നിലപാടാണ് കോണ്‍ഗ്രസും സ്വീകരിച്ചേക്കുക എന്നാണ് സൂചന. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിമാരുടെ അഭിപ്രായം കൂടി തേടണം എന്നാണ് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ വിലയിരുത്തല്‍. അവരോട് അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

മഹിള കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളോടും ഇത് സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായം തേടിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ലീഗിന്റെ നിലപാട് എടുത്തചാട്ടമായെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നവരും കോണ്‍ഗ്രസിലുണ്ട്. ബില്ല് വരുമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഇതുവരെ ഒരു വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ എടുത്തുചാടിയുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനം വേണ്ടിയിരുന്നോ എന്ന കാര്യവും കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചര്‍ച്ചയാവുന്നുണ്ട്.

എന്തായാലും വിപുലമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം വിഷയത്തില്‍ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാമെന്ന നിലപാടിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യോഗങ്ങള്‍ ഞായറാഴ്ച ചേരാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

