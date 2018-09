ഹൈദരാബാദ് : നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ തെലങ്കാനയില്‍ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോണ്‍ഗ്രസും ടിഡിപിയും ഇടത് പാര്‍ട്ടികളും ഗവര്‍ണര്‍ ഇഎസ്എല്‍ നരസിംഹനെ സമീപിച്ചു. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സഖ്യം രൂപീകരിക്കാന്‍ മൂന്ന് പാര്‍ട്ടികളും തമ്മില്‍ നേരത്തേ ധാരണയായിരുന്നു.

താല്‍ക്കാലിക മുഖ്യമന്ത്രിയായ കെ. ചന്ദ്രശേഖര്‍ റാവു അധികാര ദുര്‍വിനിയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രിസഭ പിരിച്ചുവിട്ട ശേഷം നിയമവിരുദ്ധമായും ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമായും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എതിര്‍ കക്ഷികള്‍ ആരോപിച്ചു. ചന്ദ്രശേഖര്‍ റാവു താല്‍ക്കാലിക മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരുന്ന പക്ഷം നിഷ്പക്ഷമായ രീതിയില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനാവില്ലെന്ന് തെലങ്കാന പ്രദേശ് കോണ്‍ഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷന്‍ ഉത്തം കുമാര്‍ റെഡ്ഢി ഗവര്‍ണറെ കണ്ട ശേഷം മാധ്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ടിഡിപി തെലങ്കാന ഘടകം അധ്യക്ഷന്‍ എല്‍. രമണ, സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ചദ വെങ്കട്ട റെഡ്ഢി, തെലങ്കാന ജന സമിതി നേതാവ് എം. കോടന്ദാരം എന്നിവരും ഗവര്‍ണറെ കണ്ടു. ഇവര്‍ ചന്ദ്രശേഖര്‍ റാവുവിനെതിരായ ആരോപണങ്ങളുള്‍ക്കൊള്ളുന്ന കത്ത് ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ചന്ദ്രശേഖര്‍ റാവുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തെലങ്കാന രാഷ്ട്ര സമിതി (ടിആര്‍എസ്) സര്‍ക്കാര്‍ പിരിച്ചുവിട്ടത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാനുള്ള സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ പ്രാഥമിക പട്ടിക ടിആര്‍എസ് തയ്യാറാക്കിയപ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസും ടിഡിപിയുമുള്‍പ്പെടെയുള്ള പാര്‍ട്ടികള്‍ സഖ്യകക്ഷി ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നവംബറിലോ ഡിസംബറിലോ ആകും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക.

