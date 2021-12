ന്യൂഡല്‍ഹി: ക്രിസ്മസ് ആസ്പദമാക്കിയ ട്വീറ്റുകളിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെയും പരിഹസിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്. കുതിച്ചുയര്‍ന്ന പെട്രോള്‍ വിലയും വിലക്കയറ്റവുമൊക്കെ ട്വീറ്റുകള്‍ക്ക് പ്രമേയമാകുന്നുണ്ട്.

സാന്റ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് കാതോര്‍ക്കുന്നതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി. കാരണം, മോദിജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'മന്‍ കീ ബാത്ത്' മാത്രമേ കേള്‍ക്കാറുള്ളൂ- എന്നാണ് ഒരു ട്വീറ്റ്.

All we want for Christmas is a government that listens. pic.twitter.com/Csz0X3NtIU