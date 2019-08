സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരുനുമെതിരെ ട്രോളുകളുമായി കോണ്‍ഗ്രസ്. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ നിരവധി ട്രോള്‍ പോസ്റ്റുകള്‍ വന്നിരിക്കുന്നത്.

ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമായി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ട്രോളുകളിലൂടെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ബി.ജെ.പിയെ പരിഹസിക്കുന്നത്. ''ആര്‍.ബി.ഐയെ കൊള്ളയടിച്ച സര്‍ക്കാര്‍ നികുതി നല്‍കുന്നവരോട് അവരുടെ പണം എങ്ങനെയാണ് ചിലവഴിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യമെങ്കിലും പറയാവുന്നതാണ്. നിര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ ബി.ജെ.പിയോട് സുതാര്യമാവാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സര്‍ക്കാരിനോട് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ശരിയാക്കാന്‍ പറയുന്നത് പോലെയാണ്. അസാദ്ധ്യമാണത്'' - ഒരു ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

After looting the RBI, the least this govt can do is inform taxpayers how their money will be used.



Unfortunately asking BJP to be transparent is like asking BJP to fix the economy - Impossible. #UnfitGovtUnfitEconomy pic.twitter.com/dUiXwhSiF8