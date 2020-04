ന്യൂഡല്‍ഹി: നിലവിലെ ആശങ്കകള്‍ മനസിലാക്കുന്നതിനും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളില്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും നയങ്ങളും രൂപീകരിക്കുന്നതിനും മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങ് അധ്യക്ഷനായ ഒരു ഉപദേശക സമിതി കോണ്‍ഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചു. മുന്‍ പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും ഭാഗമാകുന്ന സമിതയുടെ കണ്‍വീനര്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ മുഖ്യ വക്താവ് രണ്‍ദീപ് സുര്‍ജേവാല ആയിരിക്കും.

മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങ് അധ്യക്ഷനായ ഒരു ഉപദേശക സമിതി കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സോണിയ ഗാന്ധി രൂപീകരിച്ചുവെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാല്‍ പറഞ്ഞു. ഉപദേശക സമിതി എല്ലാ ദിവസവും ചേരുകയും നിലവിലെ ആശങ്കകളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും പാര്‍ട്ടിയുടെ നയങ്ങള്‍ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

മുന്‍ ധനമന്ത്രി പി ചിദംബരം, മുന്‍ മന്ത്രിമാരായ മനീഷ് തിവാരി, ജയറാം രമേശ്, കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളായ പ്രവീണ്‍ ചക്രവര്‍ത്തി, ഗൗരഭ് വല്ലഭ്, സുപ്രിയ ശ്രീനേത്, പാര്‍ട്ടിയുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ മേധാവി രോഹന്‍ ഗുപ്ത എന്നിവരാണ് സമിതിയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങള്‍.

നിലവിലെ ആശങ്കകള്‍ എന്നത് കൊണ്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടി അര്‍ഥമാക്കുന്നതെന്താണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ കൊറോണ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിച്ച നയങ്ങളില്‍ പാര്‍ട്ടി വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

