മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാന നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നടിയായുള്ള റാലിയില്‍ ദേശീയത ആയുധമാക്കി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. ഒരു രാജ്യം ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി, ഒരു ഭരണഘടന എന്ന ആശയത്തിനായാണ് ബി.ജെ.പി പോരാടിയതെന്ന് കശ്മീര്‍ വിഷയം സൂചിപ്പിച്ച് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. ദേശ സുരക്ഷയ്ക്കും അഖണ്ഡതയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ് കശ്മീരിന് പ്രത്യേക അവകാശം നല്‍കുന്ന വകുപ്പ് ബി.ജെ.പി സര്‍ക്കാര്‍ റദ്ദ് ചെയ്തത്. എന്നാല്‍ ഇതിനെ എതിര്‍ത്ത കോണ്‍ഗ്രസ് വിഷയത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണെന്നും അമിത് ഷാ ആരോപിച്ചു.

കശ്മീര്‍ ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണത് പറഞ്ഞിരുന്നത്. കാരണം അനുച്ഛേദം 370 കശ്മീരിന് ഒരു തടസ്സമായിരുന്നു. എന്നാലിപ്പോള്‍ കശ്മീര്‍ ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന് തനിക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാനാകും. കാരണം ഇനി ഇവിടെ 370, 35 എ എന്നീ അനുച്ഛേദങ്ങള്‍ ഇല്ല- അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കി.

ആഗസ്റ്റ് 5 നാണ് കശ്മീരിന് പ്രത്യേക അധികാരം നല്‍കുന്ന അനുച്ഛേദം 370 കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ റദ്ദാക്കിയത്. ബി.ജെ.പിയുടെ പ്രധാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനം കൂടിയായിരുന്നു സര്‍ക്കാര്‍ ഇതിലൂടെ നടപ്പിലാക്കിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ കശ്മീരില്‍ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളും സര്‍ക്കാര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ മെഹ്ബൂബ മുഫ്തി, ഒമര്‍ അബ്ദുള്ള എന്നിവരുള്‍പ്പടെ 400ഓളം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ സര്‍ക്കാര്‍ വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കിയിരുന്നു.

ഒക്ടോബര്‍ 21 നാണ് മഹാരാഷ്ട്ര, ഹരിയാണ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ നടക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം കര്‍ണാടകയിലെ 15 സീറ്റുകള്‍ ഉള്‍പ്പടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 64 നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും നടക്കും. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ കശ്മീര്‍ വിഷയം ഉള്‍പ്പടെയുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ ആയുധമാക്കാനാണ് ബി.ജെ.പി തീരുമാനം. നേരത്തെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്കിലും ഹരിയാണയിലെ റോഹ്തക്കിലും നടന്ന പൊതുയോഗങ്ങളില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കശ്മീര്‍ വിഷയം ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

