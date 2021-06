ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ എടുത്തോ എന്ന ബിജെപിയുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയുമായി പാര്‍ട്ടി രംഗത്തെത്തി. കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധിയും ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വദ്രയും വാക്‌സിന്‍ എടുത്തുവെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

സോണിയ രണ്ട് ഡോസ് വാക്‌സിനുമെടുത്തു. പ്രിയങ്ക ആദ്യ ഡോസ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അടുത്തിടെ കോവിഡ് മുക്തനായ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഡോക്ടര്‍മാരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം വാക്‌സിന്‍ എടുക്കുമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി രണ്‍ദീപ് സിങ് സുര്‍ജേവാല പറഞ്ഞു. ബിജെപി നേതാക്കള്‍ പ്രതിപക്ഷത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് മുഴുവന്‍ വാക്‌സിന്‍ കുത്തിവെപ്പ് നല്‍കുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഏപ്രില്‍ 16 ന് വാക്‌സിന്‍ കുത്തിവെപ്പെടുക്കാന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ അന്ന് അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും സുര്‍ജേവാല വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

രാജ്യത്തെ കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷനെപ്പറ്റി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പലതവണ വിമര്‍ശം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. വാക്‌സിനേഷന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കാന്‍ സൗകര്യം ഉണ്ടാകമമെന്ന് രാഹുല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാത്തവര്‍ക്കും രാജ്യത്ത് ജീവിക്കാന്‍ അവകാശമുണ്ട്. നിലവിലെ ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ സൗകര്യം അപര്യാപ്തമാണെന്നും രാഹുല്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. വാക്‌സിനേഷനെപ്പറ്റി നിരന്തരം വിമര്‍ശം ഉന്നയിക്കുന്നതിനിടെയാണ് രാഹുല്‍ വാക്‌സിന്‍ എടുത്തോ എന്ന ചോദ്യം ബിജെപി നേതാക്കളില്‍നിന്ന് ഉയര്‍ന്നത്.

Content Highlights: Congress says both Sonia and Priyanka have taken Covid vax