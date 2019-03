ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതില്‍ക്കലെത്തി നില്‍ക്കേ കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ട് ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്‍ ദേശീയ വക്താവ് ടോം വടക്കന്റെ പഴയ ട്വീറ്റാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ പ്രധാന ചര്‍ച്ച. കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവായി ഇരുന്നുകൊണ്ട് ബിജെപിയെ വിമര്‍ശിച്ച് നടത്തിയ ട്വീറ്റുകളെല്ലാം ഇപ്പോള്‍ വടക്കനെ തിരിഞ്ഞുകുത്തുകയാണ്.

അവസരവാദ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് ഒരു പാര്‍ട്ടി മാറി മറ്റൊന്നില്‍ ചേരുന്ന നേതാക്കളെ പരിഹസിച്ച് ഒരു മാസം മുന്‍പ് വടക്കന്‍ ചെയ്ത ട്വീറ്റാണ് ഇതിലൊന്ന്. ബിജെപിയില്‍ ചേരുകയാണെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും കഴുകി വെടിപ്പാക്കപ്പെടും- എന്നായിരുന്നു ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് വടക്കന്റെ ട്വീറ്റ്. തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മുകുള്‍ റോയ് ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള ശാരദ ചിട്ടി തട്ടിപ്പ് കേസ് പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വടക്കന്റെ ട്വീറ്റ്.

ടോം വടക്കന്‍ ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ പഴയ ട്വീറ്റ് കുത്തിപ്പൊക്കിയിരിക്കുയാണ് നിരവധി പേര്‍. ഇപ്പോള്‍ താങ്കളുടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതായോ എന്നാണ് വടക്കന്റെ ട്വീറ്റിനു കീഴില്‍ പെരുകുന്ന കമന്റുകളെല്ലാം ചോദിക്കുന്നത്. ടോം വടക്കന്റേത് അവസരവാദ രാഷ്ട്രീയമാണെന്നും പലരും പരിഹസിക്കുന്നു.

Once you join BJP all your crimes are cleansed. https://t.co/5j98dz6JQI

നുണയന്‍മാരായ ബിജെപി എംഎല്‍എമാരെയും എംപിമാരെയും കരുതിയിരിക്കണമെന്ന് ഉത്തര്‍പ്രേദശിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നതാണ് മാര്‍ച്ച് ഏഴിനുള്ള മറ്റൊരു ട്വീറ്റ്. ഇതിനു കീഴിലും നിരവധി പേരാണ് പരിഹാസ കമന്റുകളും ട്രോളുകളുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞപക്ഷം, ബിജെപിയില്‍ ചേരുന്നതിനു മുന്‍പ് പഴയ ട്വീറ്റുകള്‍ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വിവേകമെങ്കിലും കാണിക്കണമായിരുന്നു എന്നാല്‍ ചിലരുടെ പരിഹാസം. ട്വിറ്ററില്‍ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിവിവരങ്ങള്‍ മാറ്റിയിട്ടില്ലെന്നും ഇപ്പോഴും കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് എന്നുതന്നെയാണ് ഉള്ളതെന്നും അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ദീര്‍ഘകാലം കോണ്‍ഗ്രസ് ദേശീയ വക്താവും എഐസിസി സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന ടോം വടക്കന്‍ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നത്. തൃശൂര്‍ സ്വദേശിയായ ടോം വടക്കന്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി ഡല്‍ഹി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുകയായിരുന്നു. പാര്‍ട്ടിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ദേശീയ വിഷയങ്ങളില്‍ ചാനല്‍ ചര്‍ച്ചകളില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നത് വടക്കനായിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വികസന അജണ്ടയോട് യോജിപ്പാണെന്നും പുല്‍വാമ ആക്രമണത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നിലപാടില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് രാജിവെക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു.

People of Uttar Pradesh beware of Jhoota's of the BJP MLA's & MP's multi purpose use. BJP's Jhoota surgical strike on BJP.