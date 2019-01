ഉന: OROP(ഒരേ റാങ്ക് ഒരേ പെന്‍ഷന്‍ )എന്നത് കോണ്‍ഗ്രസിന് 'ഒണ്‍ലി രാഹുല്‍ ഒണ്‍ലി പ്രിയങ്ക' ആണെന്ന് ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ അമിത്ഷാ.

കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വര്‍ഷമായി രാജ്യത്തെ സേനാവിഭാഗത്തെ ആരും തിരിഞ്ഞുനോക്കിയിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ നരേന്ദ്രമോദി സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷമാണ് സേനാവിഭാഗത്തിലെ ഒരേ റാങ്കിലുള്ളവര്‍ക്ക് ഒരേ പെന്‍ഷന്‍ അനുവദിച്ചത്. എന്നാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസും അതേ ഒ ആര്‍ ഒ പി പിന്‍തുടരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കോണ്‍ഗ്രസിന് അത് 'ഒണ്‍ലി രാഹുല്‍ ഒണ്‍ലി പ്രിയങ്ക' ആണെന്നായിരുന്നു അമിത് ഷാ യുടെ പരിഹാസം.

ഉനയില്‍ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസിനേയും രാഹുല്‍ഗാന്ധിയേയും പ്രിയങ്കഗാന്ധിയേയും അമിത് ഷാ പരിഹസിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയായിരുന്നു പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീപ്രവേശനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ ഉണ്ടായത്. ഇതിനെതിരേ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമായിരുന്നു വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുമുണ്ടായത്.

Content Highlights: ‘Congress’s OROP is Only Rahul Only Priyanka’: Amit Shah