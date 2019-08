ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഇടക്കാല അധ്യക്ഷയായി സോണിയ ഗാന്ധിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനെ പരിഹസിച്ച് ബിജെപി. കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിയില്‍ നടക്കുന്നത് ഗാന്ധിമാരുടെ കസേരകളിയാണെന്ന് ബിജെപി പരിഹസിച്ചു. ബിജെപി വക്താവ് സംബീത് പത്രയാണ് പരിഹാസവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. സോണിയ ഗാന്ധിയെ പാര്‍ട്ടിയുടെ രക്ഷകയായി കണ്ടെത്തിയതോടെ കോണ്‍ഗ്രസ് കരുതിയതിനേക്കാള്‍ തോല്‍വിയാണെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെന്ന് തെളിഞ്ഞെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. സോണിയാ ഗാന്ധിയെ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഇടക്കാല അധ്യക്ഷയായി തിരഞ്ഞെടുത്തിനോട് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ.എന്‍.ഐയോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

അവസാനം ഗാന്ധി കുടുംബത്തില്‍ നിന്നുതന്നെ ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുത്തുവെന്ന് സംബീത് പത്ര പറഞ്ഞു. സോണിയാ ഗാന്ധിയില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയിലേക്കും വീണ്ടും സോണിയ ഗാന്ധിയിലേക്കും ചുമതല എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആളുകള്‍ മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്ന കസേരകളിപോലെയാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.

കോണ്‍ഗ്രസിനെപ്പോലെയല്ല ബിജെപി വ്യത്യസ്തമായ പാര്‍ട്ടിയാണെന്നും സംബീത് പത്ര പറഞ്ഞു. ബിജെപിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാര്‍ട്ടിയാണ് കുടുംബം. എന്നാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് ഒരു കുടുംബം മാത്രമാണ് പാര്‍ട്ടിയെന്നും സംബീത് പത്ര കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഇടക്കാല അധ്യക്ഷയായി സോണിയ ഗാന്ധിയെ പാര്‍ട്ടിയുടെ വര്‍ക്കിങ് കമ്മിറ്റി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇതേതുടര്‍ന്ന് രണ്ടര മാസത്തോളം കോണ്‍ഗ്രസിന് അധ്യക്ഷനുണ്ടായിരുന്നില്ല.

