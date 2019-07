ന്യൂഡല്‍ഹി: കര്‍ണാടകയിലെയും ഗോവയിലെയും രാഷ്ട്രീയപശ്ചാത്തലത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എം പിമാര്‍ പാര്‍ലമെന്റിനു മുന്നില്‍ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് യു പി എ അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധിയും രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും.

Shri Rahul Gandhi and senior leaders of the Congress Party protest outside the Parliament against horse-trading by the BJP, pic.twitter.com/ou9kij6mai