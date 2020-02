വി.കെ. കൃഷ്ണമേനോന്റെ രാജി കോണ്‍ഗ്രസ്സിനുള്ളിലെ ഉള്‍പ്പാര്‍ട്ടി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമായിരുന്നു. മഹാവീര്‍ ത്യാഗിയെപ്പോലൊരു എം.പിക്ക് ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്രുവിന്റെ മുഖത്തുനോക്കി ഒന്നുകില്‍ കൃഷ്ണമേനോന്റെ രാജി സ്വീകരിക്കണം അല്ലെങ്കില്‍ നെഹ്രുതന്നെ പുറത്തു പോകേണ്ടിവരും എന്ന് പറയാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കാലമുണ്ടായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസ്സില്‍. അതിനിപ്പോഴെന്താണ് സംഭവിച്ചത്?

കോണ്‍ഗ്രസ് വളരെ സഹിഷ്ണുതയുള്ള പാര്‍ട്ടിയാണ്. ശശി തരൂരിനെ അതുള്‍ക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ജയ്റാം രമേഷിനെയും പി. ചിദംബരത്തെയും അതുള്‍ക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. വി.എം. സുധീരന്‍, വി.ഡി. സതീശന്‍ ... ഇവരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളുമായി യോജിക്കണമെന്നില്ല. ഇവരെല്ലാവരും കോണ്‍ഗ്രസ്സിലുണ്ട്. പക്ഷേ, പൊതു പ്രതീതി കോണ്‍ഗ്രസ്സിനുള്ളില്‍ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ അധീശത്വമുണ്ടെന്നാണ്. അതു ശരിയല്ല. പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ വിമര്‍ശങ്ങളും സംവാദങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. നെഹ്രുവിന്റെ കാലത്തെപ്പോലൊരു ഉള്‍പ്പാര്‍ട്ടി ജനാധിപത്യം ഇന്നില്ല. ഏത് എം.പിക്കും നെഹ്രുവിനെ വിമര്‍ശിക്കാമായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോള്‍ പാര്‍ലമെന്ററി ഫോറത്തില്‍ അന്നത്തേതു പോലുള്ള തുറന്ന സംസാരങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് 2019-ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായ തോല്‍വിയെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ കാര്യമായ വിലയിരുത്തലൊന്നുമുണ്ടായിട്ടില്ല. 2014-ലെ പരാജയത്തിനു ശേഷം ആന്റണി കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസ്സിനുള്ളില്‍ കമ്മിറ്റിയെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ആന്റണിയാണ്.(ജയ്റാം ചിരിക്കുന്നു) ഇക്കുറി അതുമുണ്ടായില്ല.

എന്തുകൊണ്ടാണത്? പരാജയം കോണ്‍ഗ്രസ്സിനെ അത്രയ്ക്കങ്ങുലച്ചു കളഞ്ഞോ?

അപ്രതീക്ഷിത തോല്‍വിയായിരുന്നു 2019-ലേത്. ഒരു സഖ്യകക്ഷി സര്‍ക്കാരിന് രൂപം കൊടുക്കാനാവുമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 110 സീറ്റെങ്കിലും കിട്ടുമെന്നായിരുന്നു കണക്കുകൂട്ടല്‍. ഇത്രയും വലിയ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുമെന്ന് ബാലാക്കോട്ടിനു ശേഷവും ബി.ജെ.പിയും കരുതിയിരുന്നില്ല.

തോല്‍വി പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടില്ലെന്ന് താങ്കള്‍ പറയുന്നു. ഈ വിഷയം പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ താങ്കള്‍ ഉന്നയിച്ചോ?

ഞങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ തമ്മില്‍ സംസാരിച്ചു. പക്ഷേ, എവിടെയാണ് പിഴച്ചതെന്ന് ഗൗരവപൂര്‍ണ്ണമായ ചര്‍ച്ചയുണ്ടായില്ല. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സഖ്യകക്ഷി ബന്ധങ്ങള്‍ ശരിയായിരുന്നോ, പാര്‍ട്ടി ഉയര്‍ത്തിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളില്‍ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നോ, രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പ്രചാരണ പദ്ധതികള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താനാവുമായിരുന്നോ? ഇവയെക്കുറിച്ചൊന്നും ചര്‍ച്ചയുണ്ടായില്ല. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി രാജിവെച്ചതോടെ എല്ലാം അവസാനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജി ധാര്‍മ്മികമായി വലിയൊരു സന്ദേശമായിരുന്നു. പക്ഷേ, അതിന്റെ ആത്യന്തിക ഫലമെന്താണ്? ഇനിയും വൈകിയിട്ടില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കൊല്ലമാവാന്‍ പോവുന്നതേയുള്ളു. കാര്യങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ ഇനിയും സമയമുണ്ട്.

ഇക്കാര്യം എ.കെ. ആന്റണിയുമായി സംസാരിച്ചോ? സംസാരിച്ചു. പക്ഷേ, നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമല്ലോ എ.കെ. ആന്റണി എ.കെ. ആന്റണിയാണ്. എനിക്കദ്ദേഹത്തെ വലിയ ബഹുമാനമാണ്, വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്ത്വശാസ്ത്രം വളരെ ലളിതമാണ്. ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാല്‍ ഒന്നും തെറ്റില്ല. ഇതെല്ലാം നിലനില്‍ക്കുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം ഞാന്‍ തറപ്പിച്ചു പറയും. ഇന്നും ഇന്ത്യയിലെ ഏതു പാര്‍ട്ടിയേക്കാളും ജനാധിപത്യമുള്ള പാര്‍ട്ടിയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്. പക്ഷേ, നെഹ്രുവിന്റെ കാലത്തെ അന്തരീക്ഷമല്ല ഇന്നുള്ളത്.

ആ ഉദാത്തമായ ജനാധിപത്യം കോണ്‍ഗ്രസ് തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടതായുണ്ട് എന്നാണോ താങ്കള്‍ അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്?

തീര്‍ച്ചയായും. തന്നെ വിമര്‍ശിക്കുന്നവരെ നെഹ്രു ഒരിക്കലും പ്രതികാരബുദ്ധിയോടെ നേരിട്ടിട്ടില്ല. മഹാവീര്‍, വരൂ നമുക്കൊരു ചായ കുടിക്കാം എന്നാണ് നെഹ്രു പറയുക. ഇന്നിപ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. അതിനര്‍ത്ഥം ഇതെല്ലാം തുറന്നു പറയുന്നുണ്ടെന്നല്ല. വിമര്‍ശമുണ്ടായാല്‍ അതിനെ നേരിടുന്നത് വിമര്‍ശകര്‍ ബി.ജെ.പിയുടെ ഭാഷയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നും അവര്‍ ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് പോകാന്‍ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്നുമൊക്കെ ആയിരിക്കും. കോണ്‍ഗ്രസ് ശക്തിപ്പെടണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. നേതൃത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് പാര്‍ട്ടിയെ ദുര്‍ബ്ബലമാക്കാനല്ല.

പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുണ്ടായിട്ടുള്ള വീഴ്ചയ്ക്ക് ഇത് കാരണമായിട്ടുണ്ടോ?

ഈ വീക്ഷണം ശരിയല്ല. ജനങ്ങളുടെ പ്രക്ഷോഭം ജനങ്ങള്‍ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഞങ്ങള്‍ ഞങ്ങളുടേതായ രിതിയില്‍ സി.എ.എയെ നേരിടുന്നുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഞങ്ങള്‍ പോരാടുന്നുണ്ട്.

പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളില്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ വിരുദ്ധ ചേരികളുണ്ടോ? താങ്കള്‍ തന്നെ പറഞ്ഞത് സി.എ.എ. മുന്‍നിര്‍ത്തിയല്ല, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് പോരാട്ടം നടത്തേണ്ടതെന്നാണ്?

അങ്ങിനെയല്ല. ഞങ്ങള്‍ പാരലമെന്റിലും പുറത്തും പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്നുണ്ട്. സുപ്രിം കോടതിയില്‍ ആദ്യം പോയത് ഞാനാണ്. ജനങ്ങളുടെ പ്രക്ഷോഭത്തില്‍ വെള്ളം ചേര്‍ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.

ഗാന്ധിജിയും നെഹ്രുവും ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം കൃത്യമായി ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ശ്രമിച്ചിരുന്നു?

അത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് എതിരെയായിരുന്നു. ജനാധിപത്യപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സര്‍ക്കാരിനെതിരെയല്ല ഗാന്ധിജിയും നെഹ്രുവും ജനങ്ങളെ നയിച്ചത്.

ഈയൊരു നിമിഷം കോണ്‍ഗ്രസ് പിടിച്ചെടുക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണോ താങ്കള്‍ പറയുന്നത്?

ജനങ്ങളുടെ പ്രക്ഷോഭം പിടിച്ചെടുക്കേണ്ടതില്ല. വാസ്തവത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഇതില്‍ കൂടുതലായി ഇടപെടണമെന്നാവും ബി.ജെ.പി. ആഗ്രഹിക്കുക. അവര്‍ക്കിത് ഹിന്ദു- മുസ്ലിം പ്രശ്നമാക്കി മാറ്റണം.

ഇത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം മാത്രമാണോ?

അതല്ല. ബി.ജെ.പിയുടെ കെണിയില്‍ വീഴരുതെന്നാണ് ഞാന്‍ പറഞ്ഞുവരുന്നത്. ഷഹീന്‍ബാഗില്‍ ഞങ്ങള്‍ ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നില്ല. അത് ഈ പ്രക്ഷോഭത്തെ ദുര്‍ബ്ബലപ്പെടുത്തുകയേയുള്ളു.

പാര്‍ലമെന്റ് നിയമം പാസ്സാക്കിയാല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ അത് നടപ്പാക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് കബില്‍ സിബല്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. പക്ഷേ, പാര്‍ലമെന്റ് പാസ്സാക്കുന്ന അധാര്‍മ്മിക നിയമം അനുസരിക്കേണ്ട ബാദ്ധ്യതയുണ്ടോ?

ജനാധിപത്യപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സര്‍ക്കാരാണ് കേന്ദ്രത്തിലുള്ളത്. അവര്‍ നടപ്പാക്കുന്ന നിയമത്തില്‍ പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കില്‍ അതിനെ കോടതിയില്‍ നേരിടാം. അതാണ് ഞങ്ങളിപ്പോള്‍ ചെയ്യുന്നത്. മുതലെടുപ്പ് നടത്താന്‍ ബി.ജെ.പിക്ക് കളമൊരുക്കിക്കൊടുക്കേണ്ടതില്ല.

ഒരു സാങ്കല്‍പിക ചോദ്യമാണ്. കോടതി ബി.ജെ.പി. സര്‍ക്കാരിന്റെ നടപടി ശരിവെച്ചാല്‍?

നമുക്ക് നോക്കാം. ഞങ്ങള്‍ വളരെ ശക്തമായ വാദമുഖങ്ങളാണ് കോടതിയില്‍ ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുള്ളത്. സുപ്രീം കോടതിയില്‍നിന്നു വിരമിച്ച ജഡ്ജിമാര്‍ വരെ ഞങ്ങളുടെ നിലപാടിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നുമക്ക് കാത്തിരിക്കാം.

ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ ജയപ്രകാശ് നാരായനെപ്പോലൊരു നേതാവിന്റെ അഭാവം വല്ലാതെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ?

തീര്‍ച്ചയായും. ജെ.പിക്ക് അന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്സിനെതിരെ എല്ലാവരേയും ഒന്നിപ്പിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞു. ഇന്നിപ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഒരു യോഗം വിളിച്ചാല്‍ മമത വരില്ല, മായാവതി വരില്ല. ജെ.പി. ഒരു പ്രതിഭാസമായിരുന്നു. അത്തരമൊരു നേതാവ് ഇന്നുണ്ടാവണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് യാഥാര്‍ത്ഥ്യബോധത്തിന് നിരക്കുന്നതല്ല.

