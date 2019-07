ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടകത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വീഴുമോ വാഴുമോ എന്നറിയാനുള്ള യുദ്ധം മുറുകുന്നതിനിടെ രാഷ്ട്രീയ ഭേദമില്ലാത്ത ചില നിമിഷങ്ങളും ഇന്നലെ നിയമസഭയില്‍ അരങ്ങേറി. വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് വ്യാഴാഴ്ച തന്നെ നടത്താത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ധര്‍ണ നടത്തിയ ബിജെപി എംഎല്‍എമാര്‍ അന്തിയുറങ്ങിയത് നിയമസഭാ ഹാളില്‍ തന്നെയായിരുന്നു.

രാത്രിയായപ്പോള്‍ രാഷ്ട്രീയം മറന്ന് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചത് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തിയാണ്. ജി.പരമേശ്വര രാത്രി നിയമസഭയിലെത്തി എംഎല്‍എമാരുമായി കുശലാന്വേഷണം നടത്തുകയും എല്ലാവര്‍ക്കും ഭക്ഷണം എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ജി.പരമേശ്വര ബിജെപി എംഎല്‍എ സുരേഷ് കുമാറിനൊപ്പം

വിധാന്‍ സൗധയില്‍ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു

'ഭക്ഷണവും മറ്റും എത്തിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ചിലര്‍ക്ക് പ്രമേഹവും മറ്റ് ചിലര്‍ക്ക് രക്തസമ്മര്‍ദത്തിന്റെയും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവര്‍ക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ എത്തിച്ചു. രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം ഞങ്ങള്‍ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഇത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ്-ജി.പരമേശ്വര പ്രതികരിച്ചു.

ഹാളില്‍ എംഎല്‍എമാര്‍ ഉള്ള സൗകര്യത്തിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെയും. സാധാരണ വേഷത്തില്‍ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന്റെും ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നു. ചില എംഎല്‍എമാര്‍ കിടക്കാനുള്ള പുതപ്പും തലയണയുമൊക്കെയായിട്ടാണ് എത്തിയത്.

Content Highlights: Some MLA's have diabetes and blood pressure,