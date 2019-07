ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസിനെ നയിക്കാന്‍ ഒരു യുവ നേതാവിനെയാണ് ആവശ്യമെന്ന് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ക്യാപ്റ്റന്‍ അമരീന്ദര്‍ സിങ്. ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായപ്രകടനം.

രാഹുലിന് പകരം വിനയാന്വിതനും ഊര്‍ജസ്വലനുമായ പുതിയ തലമുറ നേതാവിനെയാണ് പാര്‍ട്ടിക്കാവശ്യമെന്ന് അമരീന്ദര്‍ സിങ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാഹുലിന്റെ രാജി തീരുമാനം നിര്‍ഭാഗ്യകരമാണെന്നും സമൂഹത്തിന്റെ താഴേത്തട്ടിലേക്കിറങ്ങി ജനങ്ങളോടിടപെടാന്‍ സാധിക്കുന്ന നേതാവിനെ കണ്ടെത്താന്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് സാധിക്കണമെന്നും അമരീന്ദര്‍ സിങ് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

രാജ്യത്തിലെ യുവജനങ്ങളുടെ ഇച്ഛകള്‍ക്കനുസരിച്ച് പാര്‍ട്ടിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലും പ്രവര്‍ത്തനരീതിയിലും മാറ്റങ്ങള്‍ പരീക്ഷിക്കാന്‍ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം നേതൃസ്ഥാനമേറ്റെടുക്കേണ്ടതെന്നും അമരീന്ദര്‍ സിങ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

After unfortunate decision of @RahulGandhi to quit, hope to see another dynamic youth leader as @INCIndia president to galvanise party. Urge CWC to take note of young India’s need for a young leader, aligned to aspirations of its large youth population & with grassroots connect.