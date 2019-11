ന്യൂഡല്‍ഹി: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരണം സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിയും എന്‍സിപി നേതാവ് ശരദ് പവാറും ഡല്‍ഹിയില്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെങ്കിലും സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങള്‍ ഒന്നുമുണ്ടായില്ല. കോണ്‍ഗ്രസ് - എന്‍സിപി നേതാക്കള്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനകം വീണ്ടും ചര്‍ച്ച നടത്തുമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് രണ്‍ദീപ് സിങ് സുര്‍ജേവാല ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു.

45 മിനിട്ട് നീണ്ടുനിന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരണം തന്നെയാണ് പവാറും സോണിയയും ചര്‍ച്ച ചെയ്തതെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ സോണിയയെ പവാര്‍ ധരിപ്പിച്ചുവെന്ന് സുര്‍ജേവാല ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു. തുടര്‍ന്നുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെയും എന്‍സിപിയുടെയും പ്രതിനിധികള്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ശിവസേനയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെയും എന്‍സിപിയുടെയും പിന്തുണയോടെ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരണ ശ്രമങ്ങള്‍ നടക്കുന്നതിനിടെ സോണിയയും പവാറും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച മാധ്യമ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരണം സംബന്ധിച്ച സുപ്രധാന തീരുമാനം ഉണ്ടാവുമെന്നും അഭ്യൂഹം പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ എന്‍സിപിയുടെയും കോണ്‍ഗ്രസിന്റെയും പിന്തുണയോടെ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുമായി ശിവസേന മുന്നോട്ടു പോകുകയാണ്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപിയും ശിവസേനയും സഖ്യമായാണ് മത്സരിച്ചതെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനം രണ്ടര വര്‍ഷംവീതം പങ്കുവെക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തില്‍ ശിവസേന ഉറച്ചുനിന്നതോടെ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരണം തടസപ്പെട്ടു. ഇതോടെയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരണ നീക്കങ്ങള്‍ ശിവസേന സ്വന്തം നിലയില്‍ തുടങ്ങിയത്. ഇതിനുശേഷം ശിവസേന എന്‍ഡിഎ യോഗം ബഹിഷ്‌കരിക്കുകയും പാര്‍ലമെന്റില്‍ പ്രതിപക്ഷ നിരയില്‍ ഇരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

