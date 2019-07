ന്യൂഡല്‍ഹി: കര്‍ണാടകയിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയില്‍ ലോക്‌സഭയില്‍ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗങ്ങള്‍. കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷും അധീര്‍ രഞ്ജന്‍ ചൗധരിയുമാണ് പ്രമേയത്തിന് അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് നല്‍കിയത്.

കോണ്‍ഗ്രസ്- ജെ ഡി എസ് എം എല്‍ എമാരുടെ കൂട്ടരാജിയെ തുടര്‍ന്ന് കുമാരസ്വാമി സര്‍ക്കാര്‍ നിലംപതിക്കുമെന്ന കാര്യം ഏകദേശം ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ്. വിമത എം എല്‍ എമാര്‍ക്ക് മന്ത്രിപദം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിന് കോണ്‍ഗ്രസ് ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അവര്‍ സമവായത്തിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല.

അതിനിടെ കോണ്‍ഗ്രസ് ഇന്ന് നിയമസഭാകക്ഷിയോഗം വിളിച്ചുചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാത്ത വിമത എം എല്‍ എമാരെ അയോഗ്യരാക്കാനാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നീക്കം. വിമത എം എല്‍ എമാര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച രാജിയില്‍ ഇന്നാണ് സ്പീക്കര്‍ തീരുമാനമെടുക്കുക.

