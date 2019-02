ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ റഫാല്‍ മുഖ്യപ്രചരണ വിഷയമാക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ തീരുമാനം. ഡല്‍ഹിയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നിയമസഭ കക്ഷിനേതാക്കളുടെയും പി.സി.സി. അധ്യക്ഷന്മാരുടെയും യോഗത്തിലാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തത്.

ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബംഗാളില്‍ സി.പി.എമ്മുമായുള്ള ധാരണയ്ക്കും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം അനുമതി നല്‍കി. എന്നാല്‍ ഒരു സഖ്യമാകാതെ പ്രാദേശികതലത്തിലുള്ള നീക്കുപോക്കിനാണ് അനുമതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 25-നകം സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ നിശ്ചയിക്കണമെന്നും സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ പട്ടിക ഫെബ്രുവരി 25-നുള്ളില്‍ ഹൈക്കമാന്‍ഡിന് സമര്‍പ്പിക്കണമെന്നും രാഹുല്‍ഗാന്ധി നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

ഇത്തവണത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങള്‍ക്ക് പുറമേ മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ വീഴ്ചകളും റഫാല്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ദേശീയ വിഷയങ്ങളും പ്രചരണവിഷയമാക്കാനാണ് രാഹുല്‍ഗാന്ധി യോഗത്തില്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്. പ്രാദേശികവിഷയങ്ങളില്‍ മാത്രം ഊന്നിയുള്ള പ്രചരണം പാടില്ലെന്നും മോദി സര്‍ക്കാരിനെതിരെയുള്ള പ്രചരണത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്‍കണമെന്നും ഡല്‍ഹിയിലെ യോഗത്തില്‍ അഭിപ്രായമുയര്‍ന്നു.

Content Highlights: congress meeting in delhi, rahul gandhi and leaders take decision about election campaign.