ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ 11 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലേക്ക് നടക്കുന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് മത്സരിച്ചേക്കില്ല. ബൂത്ത് തലത്തില്‍ സംഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയുന്നതുവരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഭൂരിപക്ഷം നേതാക്കളുടേയും അഭിപ്രായം. 11 നിയമസഭാ സാമാജികര്‍ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടി വരുന്നത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടുന്നതിന് മുമ്പ് പാര്‍ട്ടിയെ താഴെ തട്ടില്‍നിന്ന് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുന്‍ എംഎല്‍എമാരും എംപിമാരുമടങ്ങിയ ഒരു കൂട്ടം നേതാക്കള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്ക് കത്തയച്ചു.

2022-നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ നടത്താനാണ് നേതാക്കള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരെ സജ്ജരാക്കുന്നതില്‍ ബിജെപിയെ കണ്ട് പഠിക്കണം. പാര്‍ട്ടിയ താഴെ തട്ടില്‍ നിന്ന് ഉയര്‍ത്തി കൊണ്ടുവരുന്നതിനൊപ്പം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് സജ്ജരായിരിക്കണമെന്നും യുപിയിലെ ഒരു മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Congress may not contest UP bypolls