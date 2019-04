ന്യൂഡൽഹി: കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രിക അപകടകരവും ഒരിക്കലും നടപ്പിലാക്കാന്‍ പാടില്ലാത്തതുമെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്‌ലി. ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ ബിജെപി ആസ്ഥാനത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കോണ്‍ഗ്രസ്സ് പ്രകടന പത്രികയിലെ ചില ആശയങ്ങള്‍ അപകടകരമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ശിഥിലീകരണത്തിനുളള അജന്‍ഡയാണ് അതില്‍ കാണാന്‍ കഴിയുന്നതെന്നും ജെയ്റ്റ്‌ലി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഐപിസി സെക്ഷനിലെ 124എ എടുത്തു കളയുമെന്ന കോണ്‍ഗ്രസ്സ് വാഗ്ദാനത്തിനെതിരെയും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു.പ്രകടന പത്രിക ദേശവിരുദ്ധരെയും മാവോവാദികളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

"അധികാരത്തിലേറിയാല്‍ ഐപിസി 124എ എടുത്തു കളയുമെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് മാനിഫെസ്റ്റോയില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിനര്‍ഥം രാജ്യദ്രോഹം ഇനി ഒരു കുറ്റമാവില്ലെന്നാണ്. അത്തരം വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ തരുന്ന പാര്‍ട്ടി ഒരു വോട്ട് പോലും അര്‍ഹിക്കുന്നില്ല.ഇന്ദിരഗാന്ധിയോ രാജീവ് ഗാന്ധിയോ എന്തിന് മന്‍മോഹന്‍ സിങോ പോലും അത് ചെയ്തിട്ടില്ല", ജെയ്റ്റ്‌ലി പറഞ്ഞു.

"രാജ്യവിരുദ്ധമായ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ്സ് ഒരു വോട്ട് പോലും അര്‍ഹിക്കുന്നില്ല. കോണ്‍ഗ്രസ്സ് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കര്‍ഷകരുടെ കടം എഴുതി തള്ളല്‍ നാമമാത്രമായി പോലും നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രകടനപത്രിക രൂപീകരിക്കാന്‍ പ്രത്യേക കമ്മറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പ്രകടനപത്രികയുടെ ചില പ്രത്യേക പോയന്റുകള്‍ രാഹുലിന്റെ കൂട്ടുകാരായ 'ടുക്‌ഡേ ടുക്‌ഡേ' ഗ്യാംഗാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് കരുതുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ജമ്മുകശ്മീരിന്റെയും രാജ്യസുരക്ഷയുടെയും വിഷയങ്ങളില്‍", ജെയ്റ്റ്‌ലി പരിഹസിച്ചു.

വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യവും പൗരന്റെ അന്തസും ഹനിക്കുന്ന നിയമങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കുകയോ പരിഷ്‌കരിക്കുകയോ ചെയ്യുമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് ഇന്ന് പുറത്തിറക്കിയ പ്രകടനപത്രിക വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിലവിലെ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം എടുത്തുകളയുമെന്നും

പൗരസ്വാതന്ത്ര്യം ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പുതിയ ചില നിയമങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരുമെന്നും പ്രകടനപത്രികയിൽ പറയുന്നു. സൈന്യത്തിന് പ്രത്യേകാധികാരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന സായുധസേനാ പ്രത്യേകാധികാര നിയമം പരിഷ്‌കരിക്കും ,

കസ്റ്റഡി പീഡനവും മൂന്നാം മുറയും തടയുന്ന പീഡനനിരോധന നിയമം കൊണ്ടുവരും തുടങ്ങിയ വാഗ്ദാനങ്ങളുമുണ്ട്.

