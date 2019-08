ന്യൂഡല്‍ഹി: 2021 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇടതുപക്ഷവുമായി സഖ്യം ചേരാൻ ബംഗാളിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് ഘടകത്തിന് എഐസിസി ഇടക്കാല പ്രസിഡന്റ് സോണിയ ഗാന്ധി അനുമതി നല്‍കി. അതേസമയം സഖ്യം സംബന്ധിച്ച് സിപിഎം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രകടനം മോശമായിരുന്നു. ഇതുപരിഗണിച്ചാണ് ഇടതുപക്ഷവുമായി സഖ്യം ചേരാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചത്. ബംഗാളിലെ ബിജെപിയുടെ വളര്‍ച്ച തടയുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ബംഗാള്‍ പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് സുമന്‍ മിത്ര പറഞ്ഞു.

വെള്ളിയാഴ്ച സോണിയ ഗാന്ധിയുമായി ബംഗാള്‍ പിസിസി പ്രസിഡന്റ് സുമന്‍ മിത്ര കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. സഖ്യത്തിന് ഇടതുപക്ഷം അനുകൂല നിലപാടെടുത്താല്‍ മുന്നോട്ടുപോകാന്‍ ബംഗാള്‍ പി.സി.സിക്ക് സോണിയ ഗാന്ധി അനുമതി നല്‍കുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം ഇടതുപക്ഷവുമായി ബംഗാളിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം സീറ്റ് ചര്‍ച്ചകള്‍ തുടങ്ങിയെന്നാണ് വിവരങ്ങള്‍.

തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് മമതാ ബാനര്‍ജിയുമായി സോണിയാ ഗാന്ധിക്ക് ഈഷ്മളമായ ബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും സഖ്യത്തിന് ഇടതുപക്ഷത്തെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് സമീപിക്കുന്നത്. 2021 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മമതാ ബാനര്‍ജിക്കെതിരെ ആയിരിക്കുമെന്നും അതിനാല്‍ ബിജെപിയുടെ പേരുപറഞ്ഞ് അവരുമായി കൈകോര്‍ക്കാനാവില്ലെന്നുമാണ് സുമന്‍ മിത്ര ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നത്.

ബിജെപിയെ തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുന്‍ നിര്‍ത്തി നടക്കാന്‍ പോകുന്ന മൂന്ന് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസും സിപിഎമ്മും ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് കലിഗഞ്ച്, ഖരഗ്പുര്‍ സീറ്റുകളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസും കരിംപുര്‍ സീറ്റീല്‍ ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാര്‍ഥിയും മത്സരിക്കും. മൂന്നുസീറ്റിലും പരസ്പരം സഹകരിക്കാനാണ് നിലവിലെ ധാരണ.

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഖരഗ്പുര്‍ സീറ്റ് ബിജെപിയുടെ സിറ്റിങ് സീറ്റാണ്. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിച്ചതോടെയാണ് ഈ സീറ്റില്‍ ഒഴിവ് വന്നത്. മറ്റ് രണ്ട് സീറ്റുകളിലൊന്നായ കലിഗഞ്ച് സീറ്റ് കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എയുടെ മരണത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് ഒഴിവ് വന്നത്. തൃണമൂല്‍ എംഎല്‍എ ആയിരുന്ന മഹുവ മൊയിത്ര ലോക്‌സഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കരിംപുര്‍ സീറ്റില്‍ ഒഴിവ് വന്നത്.

2016 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും കോണ്‍ഗ്രസും- സിപിഎമ്മും സഖ്യം ചേര്‍ന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് തരംഗത്തില്‍ സഖ്യത്തിന്റെ പ്രകടനം മോശമായിരുന്നു. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് സഖ്യത്തിന് ഇരുപാര്‍ട്ടികളും ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും സീറ്റുകള്‍ വീതം വയ്ക്കുന്നതിലുണ്ടായ തര്‍ക്കത്തില്‍ ആ ശ്രമം പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇരുപാര്‍ട്ടികളും ദയനീയ പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്.

Content Highlights: Congress interim president Sonia Gandhi has given her nod to alliance