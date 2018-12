ന്യൂഡല്‍ഹി: 1984ലെ സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ള പങ്ക് സംശയാതീതമാണെന്ന് ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷാ. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളും പ്രവര്‍ത്തകരും പ്രകോപനങ്ങളുണ്ടാക്കി സ്ഥിതി വഷളാക്കുകയായിരുന്നെന്നും അവര്‍ ബലാല്‍സംഗവും കൊലപാതകവും ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവ നടത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അമിത് ഷായുടെ ആരോപണം.സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപക്കേസില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് സജ്ജന്‍ കുമാറിന് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ ലഭിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു അമിത് ഷായുടെ ട്വീറ്റുകള്‍.

കലാപത്തിന് ഇരയായവര്‍ എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും നശിച്ച് കഴിയുകയായിരുന്നു. കലാപങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായവര്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അഭയം ആസ്വദിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ് അതിന് കാരണമെന്നും അമിത് ഷാ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. സജ്ജന്‍കുമാറിന് ജീവപര്യന്തം നല്‍കിക്കൊണ്ടുള്ള ഹൈക്കോടതിവിധി കുറ്റവാളികള്‍ ഒരിക്കലുമിനി രക്ഷപെടില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് നല്‍കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

No one ever had any doubts on Congress's role in the 1984 anti-Sikh riots. Their leaders and workers went on rampage raising provocative slogans, raping women and murdering men in cold blood. Yet no one was ever punished despite multiple commissions and several eyewitnesses. — Amit Shah (@AmitShah) December 17, 2018