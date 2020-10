ലഖ്‌നൗ:ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതിനായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും 40 കോണ്‍ഗ്രസ് എംപിമാരും ഇന്ന് വീണ്ടും ഹാഥ്‌റസിലേക്ക്‌. പ്രിയങ്കാഗാന്ധി വദ്രയും ഇവര്‍ക്കൊപ്പമുണ്ടാകും. യുവതിയുടെ കുടുംബത്തെ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതിനായി പുറപ്പെട്ട രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെയും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയെയും നോയ്ഡയ്ക്ക് സമീപം യു.പി. പോലീസ് വ്യാഴാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

ഡല്‍ഹി-യു.പി. യമുന എക്‌സ്പ്രസ് ഹൈവേയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരുടെ പ്രതിഷേധവും യു.പി. പോലീസിന്റെ ലാത്തിച്ചാര്‍ജും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നാടകീയ സംഭവങ്ങള്‍ക്കൊടുവിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. ബുദ്ധ സര്‍ക്യൂട്ട് അതിഥിമന്ദിരത്തില്‍ കുറച്ചുനേരം തടഞ്ഞുവെച്ചശേഷം ഇവരെ പിന്നീട് വിട്ടയച്ചു.

യുവതിയുടെ മൃതദേഹം രക്ഷിതാക്കളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ സംസ്‌കരിച്ചതിലുള്‍പ്പെടെ രാജ്യമെങ്ങും പ്രതിഷേധമുയരുന്നതിനിടെയാണ് രാഹുലും പ്രിയങ്കയും യുവതിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കാണുന്നതിനായി ഹഥ്‌റാസിലെത്തിയത്. തന്നെ എന്തിനാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറയണമെന്നും പോലീസിനോട് ശബ്ദമുയര്‍ത്തി രാഹുല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബഹളത്തിനിടയില്‍ പോലീസിന്റെ തള്ളില്‍ രാഹുല്‍ വീണിരുന്നു. പോലീസ് ഉന്തി നിലത്തിട്ടെന്നും ലാത്തിച്ചാര്‍ജ് നടത്തിയെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ്‌ ആരോപിച്ചു. ക്രമസമാധാനം തകര്‍ത്തതിന് ഐ.പി.സി. 188 പ്രകാരമാണ് അറസ്റ്റെന്ന് പോലീസ് പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കി.

യുവതിയുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്കുളള പ്രവേശന കവാടത്തിലുള്‍പ്പടെ ഗ്രാമത്തിലേക്കുളള എല്ലാ വഴികളിലും പോലീസ് നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുവതിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് പോലീസ് ഫോണ്‍ പിടിച്ചെടുത്തതായും യുവതിയുടെ പിതാവിനെ മര്‍ദിച്ചതായും ആരോപണമുണ്ട്.

