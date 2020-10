ബക്സര്‍: ബിഹാര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ പാകിസ്താനെ പ്രശംസിക്കുന്ന തിരക്കിലാണെന്ന് ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ ജെ.പി.നഡ്ഡ. പാകിസ്താന്‍, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ തുടങ്ങിയ ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ പിന്നിലാക്കുമെന്ന ഐഎംഎഫ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ഉയര്‍ത്തികാട്ടി രാഹുല്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെതിരെ വിമര്‍ശം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനാണ് നഡ്ഡ മറുപടി നല്‍കിയത്.

പാകിസ്താനെ പ്രശംസിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍. കാരണം അവരുടെ നേതാക്കള്‍ രാജ്യത്തിന് ഒരു സംഭാവനയും ചെയ്തിട്ടില്ല.

'ഇപ്പോള്‍ അവര്‍ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ബിഹാറില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോള്‍ പാകിസ്താനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ്. ബിഹാര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പാകിസ്താനുമായി എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത്?, എന്നാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ പാകിസ്താനെ പ്രശസിക്കുന്നു. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയാണ് അതിന് നേതൃത്വം നല്‍കുന്നത്' - നഡ്ഡ ആരോപിച്ചു.

ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്തതിന് ആഗോള സമൂഹം പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ പ്രശംസിച്ചു. ഇന്ത്യലെ കോവിഡ് മരണനിരക്ക് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലാണ്. എന്നാല്‍, രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പാകിസ്താന്‍ കോവിഡ് കൈകാര്യം ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. രാഹുല്‍ പാകിസ്താന്റേയും വിഘടനവാദികളുടേയും ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നുവെന്നും നഡ്ഡ ആരോപിച്ചു.

