മുംബൈ: കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ദേശീയ വക്താവായ സഞ്ജയ് ഝായ്ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. സഞ്ജയ് ഝാ തന്നെയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

പരിശോധനയില്‍ തനിക്ക് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതായും രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കാത്തതിനാല്‍ അടുത്ത 10-12 ദിവസത്തേക്ക് വീട്ടില്‍ തന്നെ ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിയുമെന്നും ഝാ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകരാനുള്ള സാധ്യതകളെ നിസാരമായി കാണരുതെന്നും നമ്മളെല്ലാവരും ദുര്‍ബലരാണെന്നും എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായിരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

I have tested positive for Covid_19 . As I am asymptomatic I am in home quarantine for the next 10-12 days. Please don’t underestimate transmission risks, we are all vulnerable.



Do take care all.