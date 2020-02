ന്യൂഡല്‍ഹി: പൊതുബജറ്റില്‍ രാജ്യം നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാനുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ വിമര്‍ശനം.

രാജ്യം നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്രശ്‌നമാണ് തൊഴിലില്ലായ്മ. എന്നാല്‍ ഇത് നേരിടാനുള്ള പദ്ധതികളൊന്നും ബജറ്റില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. തന്ത്രപരമായ പല പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ബജറ്റില്‍ നടന്നു. എന്നാല്‍ അവയെല്ലാം വെറും വാക്കുകളായി അവസാനിക്കുമെന്നും രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു.

Rahul Gandhi on Budget: The main issue facing is unemployment. I didn't see any strategic idea that would help our youth get jobs. I saw tactical stuff but no central idea. It describes govt well, lot of repetition,rambling-it is mindset of govt, all talk, but nothing happening. pic.twitter.com/IJv5LdYJsW

— ANI (@ANI) February 1, 2020

ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ദൈര്‍ഘ്യമേറിയ ബജറ്റ് അവതരണമായിരുന്നു ഇത്തവണത്തേത്. എന്നാല്‍ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തില്‍ കാര്യമായ ഒന്നുമുണ്ടായില്ല. പൊളളയായ ബജറ്റ് ആണ് ധനമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ചതെന്നും രാഹുല്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

