ന്യൂഡല്‍ഹി: മെട്രോമാന്‍ ഇ. ശ്രീധരന്‍ ബി.ജെ.പിയില്‍ ചേരുമെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള വരവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് മിലിന്ദ് ദേവ് ര

ട്വിറ്ററിലൂടെ ആയിരുന്നു മിലിന്ദിന്റെ പ്രതികരണം. തികഞ്ഞ പ്രൊഫഷണലും വൈദഗ്ധ്യമുള്ള എന്‍ജിനീയറും ബ്യൂറോക്രാറ്റുമാണ് ശ്രീധരനെന്ന് മിലിന്ദ് പറയുന്നു.

ഇ. ശ്രീധരന്റെ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുവരവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാന്‍ ഒരാള്‍ ബി.ജെ.പി. അനുഭാവിയാകണമെന്നില്ല. ഒരു തികഞ്ഞ പ്രൊഫഷണലും രാജ്യത്തെ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള എന്‍ജിനീയര്‍-ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളില്‍ ഒരാളുമാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ളവരെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഇനിയും ആവശ്യമുണ്ട്- എന്നിങ്ങനെ ആയിരുന്നു ദേവ് രയുടെ ട്വീറ്റ്.

One needn’t be a BJP supporter to welcome E Sreedharan’s entry into active politics.



A thorough professional & one of the county’s most accomplished engineer-bureaucrats, E Sreedharan belongs to all of India.



Our politics needs more like him.