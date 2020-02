ന്യൂഡല്‍ഹി: മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ജനാര്‍ദന്‍ ദ്വിവേദിയുടെ മകന്‍ സമീര്‍ ദ്വിവേദി ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നു. പാര്‍ട്ടി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി അരുണ്‍ സിങ്ങിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ ബിജെപി ആസ്ഥാനത്ത് വച്ചാണ് അദ്ദേഹം അംഗത്വമെടുത്തത്.

'ഞാന്‍ ആദ്യമായാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയില്‍ ചേരുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനമാണ് പ്രചോദനമായത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാന്‍ ബിജെപി തിരഞ്ഞെടുത്തത്'-സമീര്‍ ദ്വിവേദി പറഞ്ഞു. ഒരു ദശാബ്ദക്കാലത്തോളം എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു ജനാര്‍ദന്‍ ദ്വിവേദി.

'എനിക്ക് ഇതേക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. ബിജെപിയില്‍ ചേരാന്‍ തീരുമാനിച്ചത് അവന്റെ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനമായിരിക്കും'-ജനാര്‍ദന്‍ ദ്വിവേദി എഎന്‍ഐയോട് പ്രതികരിച്ചു

