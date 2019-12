ന്യൂഡല്‍ഹി: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ ഹര്‍ജികള്‍ ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിക്കു മുമ്പാകെ എത്തിയപ്പോള്‍, ഒരു അഭിഭാഷകന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി.

മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും മൂന്നുവട്ടം അസം മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്ന തരുണ്‍ ഗോഗോയിയുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയത്. 36 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷമാണ് തരുണ്‍ ഗോഗോയി അഭിഭാഷകനായി സുപ്രീം കോടതിയിലെത്തുന്നത്.

പൗരത്വനിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായി സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ട ഹര്‍ജികളിലെ കക്ഷികള്‍ക്കു വേണ്ടി ഹാജരാകുന്ന മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും അഭിഭാഷകനുമായ പി.ചിദംബരത്തിന്റെ സഹായിയായാണ്‌ തരുണ്‍ കോടതിയിലെത്തിയത്.

1983ലാണ് തരുണ്‍ ഗൊഗോയ് കേസ് വാദിക്കാന്‍ അവസാനമായി കോടതിയിലെത്തിയത്. തരുണ്‍ ഗൊഗോയ് കോടതിയിലെത്തിയ വിവരം മകനും അസമിലെ കാലിബോറില്‍നിന്നുള്ള എം.പിയുമായ ഗൗരവ് ഗൊഗോയ് ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്റെ പിതാവും മൂന്നുവട്ടം അസം മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്ന തരുണ്‍ ഗൊഗോയ്, പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്യാന്‍ ഇന്ന് അഭിഭാഷക വേഷമണിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയിലെത്തി- ഗൗരവ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

My father and former 3-term Assam Chief Minister Shri Tarun Gogoi dons his lawyer robes to file his case against the Citizenship Amendment Act in the Supreme Court today. @tarun_gogoi @INCIndia pic.twitter.com/fsOxEFKtcm — Gaurav Gogoi (@GauravGogoiAsm) December 18, 2019

