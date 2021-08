ന്യൂഡൽഹി: പെഗാസസ് ഫോൺ ചോർത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർലിമെന്റിൽ പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തുന്ന പ്രതിഷേങ്ങൾക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി മുഖ്താർ അബ്ബാസ് നഖ്വി. ഭരണത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ചാരവർത്തിയുടെ ജെയിംസ് ബോണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നഖ്വി പറഞ്ഞു.

ഫോൺ ചോർത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർലിമെന്റിൽ ചർച്ച വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്. പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പലപ്പോഴായി സഭ നിർത്തേണ്ടി വന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കോൺഗ്രസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി രംഗത്തെത്തിയത്.

അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചാരവൃത്തിയുടെ ജെയിംസ്ബോണ്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കെട്ടിച്ചമച്ച വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പാർലിമെന്റിൽ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്. ഈ വ്യാജ വാർത്തകളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പാർലമെന്റ് സമയം വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ്. മുഖ്താർ അബ്ബാസ് നഖ്വി പറഞ്ഞു.

ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളും സർക്കാർ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷം രാജ്യസഭയുടേയും ലോക്സഭയുടേയും സുഖമമായ പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പി.ടി.ഐയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം വെട്ടിച്ചുരുക്കുമെന്ന വാർത്തകളോടും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. അത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളൊന്നും ശരിയല്ലെന്നും മുൻ നിശ്ചയിച്ചപ്രകാരം ഓഗസ്റ്റ് 13 വരെ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം നടക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



