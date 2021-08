ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഒരു 'ഇന്നോവ പാര്‍ട്ടി' (ഏഴ് സീറ്റുകളെ സൂചിപ്പിച്ചുള്ള പരാമര്‍ശം) ആണെന്നും വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അതിന്റെ നില കൂടുതല്‍ മോശമാകുമെന്നും സംസ്ഥാന വ്യവസായ വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി സതീഷ് മഹാന. ബി.എസ്.പി ഒരു 'ഇന്നോവ പാര്‍ട്ടി'യായി മാറുമെന്നും ഒരു പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കവേ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

''കോണ്‍ഗ്രസ് 'ഇന്നോവ പാര്‍ട്ടി'യാണ്. ഇന്നോവയ്ക്ക് ഏഴ് സീറ്റുകളാണുള്ളത്, ഉത്തര്‍പ്രദേശ് നിയമസഭയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് ഏഴ് സീറ്റും. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം അതൊരു 'സ്‌കൂട്ടര്‍ പാര്‍ട്ടി' ആയി മാറും. ഇതിന് അര്‍ഥം അവര്‍ക്ക് ഒന്നും ഒന്നും രണ്ട് സീറ്റുകള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ്. ബിഎസ്പി 'ഇന്നോവ പാര്‍ട്ടി'യായി മാറും." - സതീഷ് മഹാന പറഞ്ഞു.

അടുത്ത വര്‍ഷം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മറ്റ് പാര്‍ട്ടികള്‍ ബിജെപിക്ക് എത്രത്തോളം വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തും എന്ന ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു സതീഷ് മഹാന. രണ്ട് പേര്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നിലുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആരാണ് രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും വരുന്നതെന്ന് അവര്‍ തീരുമാനിക്കണം. ആരും ഞങ്ങളെക്കാള്‍ മുന്നിലല്ലെന്നും മഹാനെ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Congress is 'Innova party', will become 'scooter party', says UP minister Satish Mahana