ഭോപ്പാല്‍: പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തു നിന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി രാജിവെച്ച ശേഷം കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ. ഈ പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഒന്നിച്ചു നില്‍ക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അത്യധികം ഊര്‍ജ്ജസ്വലനായ ഒരു നേതാവിനെയാണ് പാര്‍ട്ടിക്ക്‌ നേതൃസ്ഥാനത്ത് വേണ്ടത്. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കാണിച്ചു തന്ന പാതയിലൂടെ എല്ലാ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരും ഒന്നിച്ചുനിന്ന്‌ പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്നും സിന്ധ്യ പറഞ്ഞു.

രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്ക് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം രാജിവെച്ചിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച ഭോപ്പാലിലെത്തിയ സിന്ധ്യക്ക് വലിയ വരവേല്‍പ്പാണ് അണികള്‍ നല്‍കിയത്.

ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് കനത്ത തോല്‍വി ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷം രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കുറച്ചുനാള്‍ പൊതു രംഗത്ത് വന്നിരുന്നില്ല. വിവിധ തലത്തിലുള്ള നേതാക്കളുടെ ആവശ്യം തള്ളിക്കളഞ്ഞ് അദ്ദേഹം രാജിയില്‍ ഉറച്ചു നിന്നു. രാഹുല്‍ രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചുവെങ്കിലും പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ആരാണെന്ന് പാര്‍ട്ടി ഇതുവരെ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല.

കര്‍ണാടകയിലും ഗോവയിലും ബിജെപി ജനാധിപത്യം തകര്‍ത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

