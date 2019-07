ന്യൂഡല്‍ഹി: കോഫി ശൃംഖലയായ 'കഫേ കോഫി ഡേ' ഉടമ വി.ജി സിദ്ധാര്‍ഥ ഹെഗ്‌ഡെയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതിനു പിന്നാലെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങള്‍ക്കെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ്. രാജ്യത്തിന്റെ പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്‌ക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് മനു അഭിഷേക് സിങ്‌വി ട്വീറ്റുകളുടെ പരമ്പര തന്നെ അഴിച്ചുവിട്ടു. സിദ്ധാര്‍ഥയുടെ മരണം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ആക്രമണം.

രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക രംഗം ദയനീയ സ്ഥിതിയിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. കരുത്തുറ്റതും സ്വതന്ത്രവും തടസ്സരഹിതവുമായ ഒരു സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്കുവേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്ത ജനങ്ങളെ പൂര്‍ണമായും വഞ്ചിക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ചെയ്തതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

ബിജെപിയുടെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങള്‍ മൂലം രാജ്യത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് കുതിച്ചുയര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. ഓഹരിവിപണി കൂപ്പുകുത്തി, സര്‍ചാര്‍ജുകള്‍, അമിത നികുതി തുടങ്ങിയവ മൂലം സാമ്പത്തികരംഗം ദയനീയസ്ഥിതിയിലാണ്‌.

സ്വകാര്യ മേഖലയില്‍ തൊഴിലുകള്‍ ഇല്ലാതാവുകയാണ്. സര്‍ക്കാര്‍-പൊതു മേഖലകളില്‍ തൊഴില്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിക്ഷേപം നടത്താന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാവുന്നില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായ യുവജനങ്ങളുടെ സാധ്യതകള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാവാതെ പോകുകയാണ്- അദ്ദേഹം ട്വീറ്റില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കശ്മീര്‍, പാകിസ്താന്‍, മുസ്ലിം സ്ത്രീ, രാമന്‍ തുടങ്ങി വിഷയങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തി ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളില്‍നിന്ന് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാനാണ് രണ്ടാംവട്ടം അധികാരമേറിയതു മുതല്‍ മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ പരാജയങ്ങളില്‍നിന്നും തൊഴിലില്ലായ്മ, കര്‍ഷകാത്മഹത്യ, ക്രമസമാധാനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ വീഴ്ചകളില്‍നിന്നും ജനശ്രദ്ധ തെറ്റിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം- സിങ്‌വി ട്വീറ്റില്‍ ആരോപിച്ചു.

Since his re election, Modi has tried majoritarianism, minoritarianism, Kashmir, Pakistan, Muslim women, Ram & even Man vs Wild to divert the attention of the people. From what exactly?

Failing economy, rising unemployment, failing infra, farmers dying, failing law & order. — Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) July 31, 2019

The economy is at such a poor stage that private jobs are tanking amidst stock market losses, surcharges, taxes & more taxes. Government isn't investing enough to create jobs in PSU/Government enterprises. The young popn, our biggest advantage, has been rendered disadvantaged. — Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) July 30, 2019

There is an old notion of government has no business in business & Modi in his pre 2014 election campaign made a big deal about it. Today he has absolutely betrayed the people who voted for him to see a robust, independent, hassle free economy. — Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) July 31, 2019

