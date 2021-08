ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡി.സി.സി. അധ്യക്ഷ പട്ടിക പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെയുള്ള പരസ്യ പ്രതികരണങ്ങളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്‍ഡ് കടുത്ത നടപടിക്കൊരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എ.ഐ.സി.സി. ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അന്‍വര്‍ ഇക്കാര്യം മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോടു വ്യക്തമാക്കി. കടുത്ത അതൃപ്തിയാണ് ഹൈക്കമാന്‍ഡിനുള്ളതെന്ന സൂചനയാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.

ഡി.സി.സി. അധ്യക്ഷ പട്ടികയ്‌ക്കെതിരെ പരസ്യ നിലപാടുകള്‍ സ്വീകരിച്ചവരുടെ പേരുകള്‍ നല്‍കാന്‍ കെ.പി.സി.സി. അധ്യക്ഷന്‍ കെ. സുധാകരനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ താരിഖ് അന്‍വര്‍ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പരസ്യ പ്രസ്താവന പാടില്ലെന്ന് നേതൃത്വം നേരത്തെ തന്നെ നിലപാട് എടുത്തിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആവശ്യമെങ്കില്‍ ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയുമായും സംസാരിക്കാം. പക്ഷെ നിലവിലെ പട്ടികയില്‍ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്താന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, താരിഖ് അന്‍വറിനെ കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയില്‍നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന തരത്തിലുള്ള ആവശ്യം സംസ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചര്‍ച്ചയിലേക്ക് ഹൈക്കമാന്‍ഡ് ഇപ്പോള്‍ കടന്നേക്കുമെന്ന് സൂചനയില്ല. പി.സി.സി. അധ്യക്ഷന്‍ കെ. സുധാകരനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശനും പൂര്‍ണ പ്രവര്‍ത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം ഹൈക്കമാന്‍ഡ് നല്‍കി എന്ന സൂചനയാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. അവര്‍ കടുത്ത നിലപാട് പിന്തുടരുന്നതില്‍ തെറ്റില്ല എന്ന വിധത്തിലാണിത്.

നിലവിലെ ഡി.സി.സി. അധ്യക്ഷ പട്ടികയില്‍ മാറ്റം വരുത്തില്ല. പരസ്യ പ്രതികരണം നടത്തിയവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ക്കശമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് താരിഖ് അന്‍വര്‍ നല്‍കുന്നത്. പരസ്യ പ്രതികരണം നടത്തിയ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ ഒഴികെയുള്ളവരുടെ പേരുകള്‍ അറിയിക്കാനാണ് പി.സി.സി. അധ്യക്ഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

അതേസമയം രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെയും ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെയും പരാതികള്‍ക്ക് അത്ര വലിയ മെറിറ്റ് ഉള്ളതായി കണക്കാക്കുന്നില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിലെ മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന. കാരണം കഴിഞ്ഞ ഏതാനും കൊല്ലങ്ങളായി ഇവര്‍ നടത്തിയിരുന്നതും ഇത്തരത്തില്‍ ആരുമായും കൂടിയാലോചിക്കാതെ കാര്യങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കുന്ന രീതിയായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ നേതാക്കള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.

