ന്യൂഡല്‍ഹി: താഴേത്തട്ടുമുതലുള്ള പ്രവര്‍ത്തകരേ ദേശീയത പഠിപ്പിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ബിജെപിയുടെ ദേശീയതാ വാദത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് തങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ദേശീയതയെപ്പറ്റി പരിശീലനം നല്‍കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ബ്ലോക്ക് തലം മുതല്‍ ദേശീയ തലംവരെയുള്ള നേതാക്കന്മാര്‍ക്കും പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കുമായാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പരിശീലന കളരി ഒരുങ്ങുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്മാരുമായും നിയമസഭാംഗങ്ങളുമായും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഈ യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് ദേശീയതാ പരിശീലനത്തിന് തീരുമാനമെടുത്തതെന്നാണ് സീ ന്യൂസ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്.

സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം മുതല്‍ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന സമയങ്ങള്‍ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ നിരത്തി ദേശീയതയെപ്പറ്റിയുള്ള പാര്‍ട്ടിയുടെ വീക്ഷണമാകും പ്രവര്‍ത്തകരെ പഠപ്പിക്കുക. 1971 ല്‍ പാകിസ്താനെ വെട്ടിമുറിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന രാജ്യത്തിന് രൂപം കൊടുത്തതുള്‍പ്പെടടെ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനം ഉയര്‍ത്തുന്നതില്‍ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി നല്‍കിയ സംഭാവനകളും പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് പകര്‍ന്നു നല്‍കും.

പരിശീലനത്തിലൂടെ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരുടെ സദാചാരബോധവും ആത്മവിശ്വാസവും വര്‍ധിപ്പിക്കാനാകുമെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ അടിസ്ഥാന ആദര്‍ശങ്ങളെ വീണ്ടും പുനഃരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം ആലോചിച്ചിക്കുന്നു. 2019 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പോടെ നഷ്ടമായ രാഷ്ട്രീയ മേല്‍ക്കൈ തിരികെപ്പിടിക്കുക എന്നതാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ലക്ഷ്യം.

