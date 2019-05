ഭോപ്പാല്‍: മധ്യപ്രദേശില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാരിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയനീക്കങ്ങളുമായി ബി ജെ പി. കമല്‍നാഥ് സര്‍ക്കാരിന് ഭൂരിപക്ഷമില്ലെന്ന് കാണിച്ച് പ്രതിപക്ഷം ഗവര്‍ണര്‍ ആനന്ദി ബെന്‍ പട്ടേലിന് കത്തെഴുതി. പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേര്‍ക്കണമെന്നും കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എന്‍ ഡി എയ്ക്ക് മികച്ച വിജയം ലഭിക്കുമെന്ന എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ ഫലം പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് ബി ജെ പി നീക്കമെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്

സര്‍ക്കാര്‍ തനിയെ താഴെ വീഴുമെന്നും കുതിരക്കച്ചവടത്തില്‍ താന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഗോപാല്‍ ഭാര്‍ഗവ പ്രതികരിച്ചു. ചില കോണ്‍ഗ്രസ് എം എല്‍ മാര്‍ ബി ജെ പിയില്‍ ചേരാന്‍ സന്നദ്ധത കാണിച്ചതായും ഭാര്‍ഗവ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Madhya Pradesh Leader of Opposition & BJP leader Gopal Bhargava: It will fall on its own (MP Government), I don't believe in horse-trading but I feel its time has come and it will have to go soon. pic.twitter.com/MrTMquZa0g