ഗിരിദി (ജാര്‍ഖണ്ഡ്): പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്നതിനിടെ കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. പൗരത്വ നിയമം പാസ്സായതോടെ കോണ്‍ഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് വയറുവേദന ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. ജാര്‍ഖണ്ഡില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമ്മേളനത്തില്‍ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കോണ്‍ഗ്രസ് ആണ് വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പ്രക്ഷോഭം ഊതിക്കത്തിക്കുന്നതെന്ന് അമിത് ഷാ ആരോപിച്ചു. പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്‍ നിയമമായതോടെ കോണ്‍ഗ്രസിന് വയറുവേദന ആരംഭിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് അവര്‍ അക്രമം അഴിച്ചുവിടുന്നതെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

അസം അടക്കമുള്ള വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ സംസ്‌കാരം, ഭാഷ, സാമൂഹ്യാസ്തിത്വം, രാഷ്ട്രീയാവകാശങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയിലൊന്നും സ്പര്‍ശിക്കില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാര്‍ അവയെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

ബിജെപിയും സഖ്യകക്ഷികളും ഭരിക്കുന്ന അസം, മേഘാലയ അടക്കമുള്ള വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പൗരത്വ ബില്ലിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭമാണ് നടക്കുന്നത്. അസമില്‍ അക്രമാസക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങളും പോലീസ് വെടിവെപ്പും നടന്നു. ഗുവാഹാട്ടിയിലും അസമിലെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം രക്തരൂഷിതമായിരുന്നു.

