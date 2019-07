ന്യൂഡല്‍ഹി: ഭാവിയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ധനകാര്യമന്ത്രി തന്റെ ഐപാഡിലായിരിക്കും ബജറ്റുമായി വരുകയെന്ന് മുന്‍ ധനകാര്യമന്ത്രി പി.ചിദംബരം. രണ്ടാം മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ ആദ്യ ബജറ്റ് അവതരണത്തിനായി ബജറ്റ് ഫയല്‍ തുണിയില്‍ പൊതിഞ്ഞെത്തിയ നിര്‍മല സീതാരാമനെ പരിഹസിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമര്‍ശം.

Former finance minister P Chidambaram on Finance Minister Nirmala Sitharaman keeping budget documents in four fold red cloth instead of a briefcase: Take it from me, our Congress' finance minister will in future bring an iPad. #UnionBudget2019 pic.twitter.com/SpmEikVAhY