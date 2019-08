ന്യൂഡല്‍ഹി: മുന്‍പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍സിങ്ങിനെ രാജസ്ഥാനില്‍നിന്ന് രാജ്യസഭയിലേക്ക് വീണ്ടുമെത്തിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്. കഴിഞ്ഞതവണ അസമില്‍നിന്ന് രാജ്യസഭയിലെത്തിയ സിങ്ങിന്റെ കാലാവധി ജൂണ്‍മാസത്തില്‍ അവസാനിച്ചിരുന്നു.

ബി ജെ പി നേതാവായ മദന്‍ ലാല്‍ സെയ്‌നിയുടെ മരണത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് രാജസ്ഥാനില്‍നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാ സീറ്റില്‍ ഒഴിവു വന്നത്.

രാജ്യസഭയില്‍ ഒഴിവുവന്ന രണ്ടു സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഗസ്റ്റ് 26നാണ് നടക്കുക. ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് വിജ്ഞാപനം പുറത്തുവരും. ഓഗസ്റ്റ് 14 ആണ് പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തിയതി. അസമില്‍നിന്ന് അഞ്ചുവട്ടം രാജ്യസഭയിലെത്തിയ സിങ്ങിന്റെ കാലാവധി ജൂണ്‍ പതിന്നാലിനാണ് അവസാനിച്ചത്.

സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടി എം പിയായിരുന്ന നീരജ് ശേഖര്‍ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് ബി ജെ പിയില്‍ ചേര്‍ന്നതിനു പിന്നാലെ ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍നിന്നുള്ള ഒരു രാജ്യസഭാ സീറ്റിലും ഒഴിവു വന്നിട്ടുണ്ട്. നീരജിനെ തന്നെയായിരിക്കും ബി ജെ പി ഇവിടെനിന്ന് രാജ്യസഭയിലേക്ക് അയക്കുക.

