ലഖ്നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ അലഹാബാദിനെ പ്രയാഗ്രാജ് എന്ന് പുനര്‍നാമകരണം ചെയ്യുന്നതില്‍ പ്രതിഷേധവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ്. മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥാണ് അലഹാബാദിനെ പ്രയാഗ്രാജ് എന്ന് പുനര്‍നാമകരണം ചെയ്യാന്‍ പോകുന്നുവെന്ന കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

നിലവില്‍ കുംഭമേള നടക്കുന്ന പ്രദേശം പ്രയാഗ് എന്നു തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി സര്‍ക്കാരിന് അത്രയ്ക്ക് താത്പര്യമുണ്ടെങ്കില്‍ പുതിയൊരു നഗരം സ്ഥാപിച്ച ശേഷം അതിന് പ്രയാഗ്രാജ് എന്ന പേരു നല്‍കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ അലഹാബാദ് എന്ന പേര് മാറ്റരുത്-കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് ഓംകാര്‍ സിങ് പറഞ്ഞു.

ഗാന്ധിജിയുടെയും ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന്റെയും കാലത്ത് ആവേശം പകര്‍ന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു അലഹാബാദെന്നും 1888, 1892, 1910 എന്നീ വര്‍ഷങ്ങളിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് സമ്മേളനങ്ങള്‍ നടന്നതും അലഹാബാദിലായിരുന്നുവെന്നും സിങ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അലഹാബാദ് സര്‍വകലാശാലയെ പ്രയാഗ്രാജ് സര്‍വകലാശാലയെന്ന് പുനര്‍നാമകരണം ചെയ്താല്‍ സര്‍വകലാശാലയുടെ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടമാകുമെന്നും ഓംകാര്‍ സിങ്ങിനെ ഉദ്ധരിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

വാര്‍ഷിക കുംഭമേളയ്ക്കു മുമ്പേ അലഹാബാദിനെ പ്രയാഗ്രാജെന്ന് പുനര്‍നാമകരണം ചെയ്യാന്‍ ആദിത്യനാഥ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

