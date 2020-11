ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഏഴ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എല്ലാ സീറ്റിലും കോണ്‍ഗ്രസ് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. എങ്കിലും രണ്ട് സീറ്റുകളില്‍ രണ്ടാമതെത്തിയതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് പാര്‍ട്ടി. അടുത്ത വര്‍ഷം നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി നടത്തുന്ന പുനരുജ്ജീവന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഫലം കാണുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

ബംഗര്‍മൗ മണ്ഡലത്തില്‍ ആരതി ബാജ്‌പേയിയും ഘതംപുറില്‍ കൃപ ശങ്കറുമാണ് ബിജെപിക്ക് പിന്നിലായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. 'ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പാര്‍ട്ടിയിലേക്കുള്ള പൊടുന്നനെയുള്ള ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. എന്നാല്‍ സംസ്ഥാനത്തെ വോട്ടര്‍മാര്‍ക്കിടയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം പ്രകടമാകുന്നുണ്ട്'. യുപി കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് അശോക് സിങ് അവകാശപ്പെട്ടു.

2017-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഘതംപുറില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു പാര്‍ട്ടി. ബംഗര്‍മൗവില്‍ എസ്പിയെ പിന്തുണക്കുകയായിരുന്നു.

യുപിയിലെ ഏഴ് സീറ്റുകളിലേക്ക് നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആറിലും ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ വിജയിച്ചിരുന്നു. ഒരെണ്ണത്തില്‍ സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടിയാണ് ജയിച്ചത്. ഹഥ്റാസ് ബലാത്സംഗ കേസ് അടക്കം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തികാണിച്ചായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രചാരണം.

2017-നെ അപേക്ഷിച്ച ബിജെപി ജയിച്ച ഏഴില്‍ നാല് മണ്ഡലങ്ങളില്‍ ഭൂരിപക്ഷം കുറയ്ക്കാനായതാണ് പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് ആകെ മെച്ചം. ഏഴ് മണ്ഡലങ്ങളില്‍ നിന്നായി 36.73 ശതമാനം വോട്ടുകള്‍ ബിജെപി നേടിയപ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് ലഭിച്ചത് 7.53 ശതമാനം വോട്ടുകള്‍ മാത്രമാണ്. എസ്പിക്ക് 23.61 % വോട്ടുകളും മായാവതിയുടെ ബിഎസ്പിക്ക് 18.97 % വോട്ടുകളും പിടിക്കാനായി.

ഭീം ആര്‍മി നേതാവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ ആസാദിന്റെ ആസാദ് സമാജ് പാര്‍ട്ടി ബുലന്ദേശ്വറില്‍ മത്സരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടു.

മല്‍ഹനി മണ്ഡലം സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടി നിലനിര്‍ത്തുകയായിരുന്നു. 2017-നേക്കാള്‍ രണ്ട് ശതമാനം വോട്ടുകള്‍ ഇത്തവണ ഈ മണ്ഡത്തില്‍ എസ്പിക്ക് നേടാനായി.

