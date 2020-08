ന്യൂഡല്‍ഹി: നേതൃത്വത്തിന്റെ ദൗര്‍ബല്യത്തെ വിമര്‍ശിച്ചും സജീവമായ നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടും 23 നേതാക്കള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധിക്ക് കത്തെഴുതിയതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ വിവാദം കെട്ടടങ്ങുന്നില്ല.

കത്തെഴുതിയ എല്ലാ നേതാക്കള്‍ക്കുമെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും മുന്‍ കേന്ദ്ര മന്ത്രി ജിതിന്‍ പ്രസാദയെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഒരു കോണ്‍ഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ്രമേയം പാസാക്കിയതിനെതിരെ കപില്‍ സിബലടക്കമുള്ളവര്‍ പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തി. സോണിയക്ക് കത്തെഴുതിയ 23 നേതാക്കളില്‍ പെട്ടവരാണ് ജിതിന്‍ പ്രസാദയും കപില്‍ സിബലും.

ലഖിംപുര്‍ ഖേരി കോണ്‍ഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയാണ് കത്തെഴുതിയവര്‍ക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രമേയം പാസാക്കിയത്. ജിതിന്‍ പ്രസാദയെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നും പ്രമേയത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ജിതിന്‍ പ്രസാദയെ ഔദ്യോഗികമായി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് നിര്‍ഭാഗ്യകരമാണെന്ന് കപില്‍ സിബല്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.'യുപിയില്‍ ജിതിന്‍ പ്രസാദയെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് നിര്‍ഭാഗ്യകരമാണ്. ഒരു മിന്നലാക്രമണത്തിലൂടെ ബിജെപിയെ ലക്ഷ്യമിടുകയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ഇപ്പോള്‍ ചെയ്യേണ്ടത്. പകരം സ്വയം ലക്ഷ്യമിട്ട് സമയം പാഴാക്കുകയാണ്' കപില്‍ സിബല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

23-നേതാക്കളില്‍ പെട്ട മനീഷ് തിവാരി ട്വിറ്ററിലൂടെ കപില്‍ സിബലിന് പിന്തുണയുമായി എത്തി. 'ദീര്‍ഘദൃഷ്ടിയുള്ളത്' എന്നായിരുന്നു തിവാരിയുടെ പ്രതികരണം.

