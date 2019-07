ന്യൂഡല്‍ഹി: രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്ക് ലോക്‌സഭയില്‍ മുന്‍നിരയില്‍ സീറ്റ് നല്‍കണമെന്ന് പാര്‍ട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്ന വാര്‍ത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്. പാർട്ടി ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവ് അധീര്‍ രഞ്ജന്‍ ചൗധരിയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ വിശദീകരണവുമായെത്തിയത്.

ലോക്‌സഭയില്‍ രാഹുലിനു വേണ്ടി മുന്‍നിരയില്‍ ഇരിപ്പിടം ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും എന്നാല്‍ ഈ ആവശ്യം സര്‍ക്കാര്‍ നിരാകരിച്ചുവെന്നുമായിരുന്നു മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. കോണ്‍ഗ്രസിന് മുന്‍നിരയില്‍ രണ്ടുസീറ്റുകള്‍ മാത്രമേ നല്‍കിയുള്ളു. അത് സോണിയാ ഗാന്ധിക്കും അധീര്‍ രഞ്ജന്‍ ചൗധരിക്കുമാണ്. ഇതേത്തുടര്‍ന്നാണ് രാഹുലിന് മുന്‍നിരയില്‍ സീറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നായിരുന്നു വാര്‍ത്തകള്‍.

പാര്‍ലമെന്റില്‍ മുന്‍നിരയില്‍ സീറ്റ് നല്‍കണമെന്ന ആവശ്യം രാഹുലോ കോണ്‍ഗ്രസോ മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടില്ല. രാഹുലിന് 466-ാം നമ്പര്‍ സീറ്റ് നല്‍കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. തെറ്റായ പ്രചാരണത്തില്‍നിന്ന് പിന്മാറണമെന്നും അധീര്‍ രഞ്ജന്‍ ചൗധരി ട്വിറ്ററില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Neither Rahul Ji nor Congress Party have ever put forward any demand for "Front Row" seat at Parliament for @RahulGandhi ji

We have proposed seat no. 466 for Rahul Gandhi ji#Desist from false propaganda